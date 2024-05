Serie A, giornata di fuoco per la lotta salvezza: Udinese avanti sull’Empoli, Sassuolo-Cagliari sul filo

17 Maggio 2024

(Adnkronos) – Ultima spiaggia per i neroverdi, dati a 2,35 sui sardi (2,97). Per i friulani colpo da tre punti a 2,04

Roma, 17 maggio 2024 – Sei squadre in cinque punti, tutte a caccia della salvezza. La zona calda della classifica si fa incandescente a due giornate dalla conclusione del campionato. E nel penultimo turno quattro delle sei si affronteranno in due scontri diretti cruciali: Udinese-Empoli e Sassuolo-Cagliari. Soprattutto per gli emiliani potrebbe essere l’ultima spiaggia: a 29 punti e a -3 da Empoli e Frosinone, sono obbligati a vincere per rimanere a galla. Gli esperti di Planetwin365 puntano sul fattore campo: Udinese avanti a 2,04 contro i toscani, offerti a 3,80, con il pareggio in lavagna a 3,20; in vantaggio anche il Sassuolo, che viaggia in quota a 2,35, contro il 2,97 dei sardi e il 3,35 del pari. Gli analisti si aspettano due gare diverse sul piano dei gol. Mentre a Udine prevalgono i segni Under 2,5 (1,63) e No Goal (1,82), nella sfida del Mapei Stadium sono avanti l’Over 2,5 (1,75) e il Goal (1,60). Due giovani bomber italiani guidano le quote dei marcatori nelle rispettive sfide: si tratta di Lucca e Pinamonti, che a 2,85 sono i favoriti ad incidere nelle rispettive sfide. In corsa per non retrocedere anche il Frosinone, che sarà di scena sul campo di un Monza senza particolari obiettivi. Nelle previsioni, Di Francesco parte favorito a 2,40, mentre Palladino insegue a 2,83. Più agevole, sulla carta, l’impegno dell’Hellas Verona, che lunedì affronterà in trasferta una Salernitana già in B: si gioca a 1,70 il successo dei veneti (che significherebbe salvezza), mentre paga 4,62 il segno «1».

Ad aprire il turno di campionato sarà la sfida tra Fiorentina e Napoli per l’ottavo posto, valido per l’accesso alla Conference League. I partenopei non vincono in campionato dallo scorso 7 aprile (da allora tre pareggi e due sconfitte), mentre i toscani, che possono ancora strappare il pass per l’Europa League tramite il trionfo in Conference, contano due punti di vantaggio e una gara da recuperare rispetto agli avversari. Su Planetwin365 regna l’equilibrio, con la viola in vantaggio a 2,38 sugli ospiti, in lavagna a 2,90; il pareggio, invece, si attesta a 3,40. Match aperto secondo gli esperti, con i segni Over e Goal, offerti a 1,71 e 1,56, avanti su Under (2,12) e No Goal (2,28). Senza Osimhen, spazio a Simeone o Raspadori, proposti come possibili marcatori a 3,25 e 4,00. Bologna e Juventus, invece, già qualificate alla prossima Champions League, si giocano il terzo posto: la vittoria dei rossoblù vale 2,45, mentre il colpo dei bianconeri, reduci dal successo in Coppa Italia, è offerto a 3,13. A San Siro, infine, l’Inter riceve la Lazio per accumulare altri punti in un’annata da record in campionato: un’altra vittoria si gioca a 1,65, mentre si sale a 4,73 per il successo biancoceleste.

