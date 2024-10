Serie A – Il Milan sfida il Napoli degli ex interisti Conte e Lukaku Big Roma in gol a San Siro a 3,00 su Sisal.it

28 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 28 ottobre 2024 – Neanche il tempo di riprendersi dallo straordinario Derby d’Italia tra Inter e Juventus che la Serie A riparte con il primo turno infrasettimanale della stagione. Ancora una volta si accenderanno le luci di San Siro per Milan-Napoli, big match della decima giornata. Secondo gli esperti Sisal, i rossoneri partono favoriti a 2,35 rispetto al 2,90 della capolista mentre si sale fino a 3,25 per la divisione della posta. Dato curioso: gli ultimi 8 incroci in campionato tra le due formazioni hanno fatto registrare 6 vittorie esterne, un pareggio e un successo tra le mura amiche (del Milan). Partita di grande equilibrio nonostante gli 8 punti di differenza in classifica: l’Over, a 1,80, non è lontano dall’Under, in quota a 2,90. Milan-Napoli sarà, come spesso accaduto, una sfida che si deciderà sugli episodi: un goal, di testa, a 3,00, o dalla panchina, offerto a 2,50. Ma anche un rigore, a 2,65, potrebbe indirizzare il match in un senso o in un altro. Romelu Lukaku e Antonio Conte, accomunati dal passato interista, arrivano nella tana del Diavolo con la speranza di rinverdire i fasti nerazzurri. Il bomber belga, in gol a 3,00, è il maggior indiziato a entrare nel tabellino dei marcatori mentre Khvicha Kvaratskhelia, gol o assist a 2,25, è pronto a prendersi la scena alla Scala del calcio. I padroni di casa hanno in Christian Pulisic, a segno a 3,50, l’uomo più pericoloso con Alvaro Morata, gol nel primo tempo a 7,25, che vuole tornare ad esultare con i propri tifosi.

Il martedì di campionato è caratterizzato da altre due sfide dove ci si giocherà tantissimo. Si parte con il derby cromatico tra Cagliari e Bologna dove, secondo gli esperti Sisal, i ragazzi di Italiano, vincenti a 2,50, partono leggermente avanti rispetto ai padroni di casa, successo a 3,00, con il pareggio in quota a 3,10. Bologna che ha pareggiato quattro delle ultime cinque uscite in Serie A: il Goal è dato a 1,85. Sfida generazionale tra bomber: Santiago Castro, 20 anni e in gol a 3,00, è ponto a esultare con i compagni del Bologna; Gianluca Lapadula, 34 primavere sulle spalle e leader del Cagliari, cerca l’ennesima perla in carriera, ipotesi che si gioca a 3,50. Punti pesantissimi in palio al Via del Mare dove il Lecce, a 2,10, cerca di lasciare l’ultimo posto in classifica ospitando il Verona, blitz a 3,50, con il pareggio a 3,25 che potrebbe scontentare entrambe. L’agonismo non mancherà, un’espulsione si gioca a 3,50, ma sia Gotti che Zanetti sperano che la svolta arrivi dai loro uomini più importanti: Nikola Krstović, a 2,50, e Casper Tengstedt, a 3,75, guidano gli attacchi rispettivamente di Lecce e Verona.

