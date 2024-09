Serie A, in quota è carica Milan contro il Lecce Juventus a Genova, la vittoria scacciapensieri a 1,70

27 Settembre 2024

(Adnkronos) – Grazie alla vittoria nel derby, i rossoneri volano nelle previsioni degli analisti: altri tre punti a 1,33. Dopo Inter e Roma i rossoblù provano a fermare i bianconeri e un’altra «X» vale 3,50

Roma, 27 settembre 2024 – Tre punti e una corposa iniezione di autostima. Questo ha significato il derby per il Milan, che aprirà la sesta giornata di Serie A in casa contro il Lecce. Gli esperti di Planetwin365 vedono i rossoneri vincenti a 1,33 in una sfida che storicamente è dalla loro parte: in 24 degli ultimi 25 incontri con il Lecce in Serie A, 2.3 gol di media e un solo ko; il Diavolo vanta anche 10 successi nelle ultime 11 in casa contro i salentini in campionato. Anche per questo il colpo di Gotti, reduce dal 2-2 pieno di rimpianti contro il Parma, è offerto a 8,50, con il pareggio in lavagna a 5,20. Tutte le partite stagionali del Milan finora sono terminate con più di due reti: ecco che il segno Over 2,5 viaggia a 1,52 contro il 2,36 dell’Under 2,5; avanti anche il Goal (1,77) sul No Goal (1,94). Il Lecce è la squadra contro cui Leao ha segnato di più in Serie A: cinque reti in sei sfide, tra cui una doppietta. Una rete del portoghese – in cerca di riscatto dopo un inizio di stagione sotto le attese – paga 2,50, dietro solo ai due centravanti Morata e Abraham, offerti a 2,25.

Sabato occhi puntati anche sulla Juventus, che dopo tre 0-0 consecutivi in campionato deve smaltire qualche malumore. A Genova serve una vittoria per interrompere la serie di pareggi e gli esperti di Planetwin365 offrono a 1,70 la vittoria bianconera. Il successo del Genoa, reduce dal ko in Coppa Italia nel derby con la Sampdoria, si gioca a 5,35. Marassi si è dimostrato campo difficile finora per le big, con i rossoblù che hanno strappato due pareggi casalinghi contro Inter e Roma: il segno «X», risultato anche dei due scontri diretti della scorsa stagione, paga 3,50. I numeri recenti della Juve spingono l’Under 2,5 e il No Goal, offerti a 1,58 e 1,65, in vantaggio rispetto all’Over 2,5 e al Goal, in lavagna a 2,23 e 2,11. Nonostante le recenti prestazioni e il cambio all’intervallo di Juve-Napoli, Vlahovic è il favorito degli analisti tra i possibili marcatori a 2,20, seguito da Nico Gonzalez e Yildiz a 3,10 e 3,65.

L’Inter è invece attesa dalla trasferta di Udine. Ai nerazzurri serve una scossa, dopo tre turni senza vittorie e soprattutto il ko nel derby: gli esperti di Planetwin365 vedono a bassa quota la squadra di Inzaghi, vincente a 1,49, con il colpo friulano a 6,50 e il pari a 4,25. L’Over 2,5 prevale a 1,70 sull’Under 2,5, proposto a 2,05, anche perché le due squadre vantano la quarta miglior percentuale realizzativa del campionato (14,3%). Chiamato a risvegliare la personale confidenza col gol è Lautaro Martinez, ancora a secco in stagione: la rete del Toro vale 2,25, mentre si sale a 2,50 per Thuram. A guidare l’attacco dell’Udinese ci sarà il tandem Lucca-Thauvin (5 reti in 5 giornate), rispettivamente proposti a 5 e 6.

Favoriti su Planetwin365 anche il Napoli, che vede i tre punti a 1,35 in casa contro il Monza (8,50), e la Roma, data a 1,39 contro il Venezia (7,50). Più equilibrio in Bologna-Atalanta e Torino-Lazio. Al Dall’Ara la Dea, reduce dal brusco stop interno col Como, è leggermente favorita a 2,44 contro il 2,92 dei padroni di casa. La capolista Torino, eliminata dalla Coppa Italia dall’Empoli e offerta a 2,85, parte lievemente dietro rispetto alla Lazio (2,55).