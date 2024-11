Serie A, Inter a Firenze col favore dei betting analyst Roma, quote da ribaltare contro l’Atalanta

29 Novembre 2024

(Adnkronos) – Inzaghi vede il successo a 1,99 sul campo di una Fiorentina reduce da sette successi consecutivi. La Dea non vuole interrompere la corsa scudetto: paga 2,30 il colpo all’Olimpico

Roma, 29 novembre 2024 – Scontro ad alta quota per il 14° turno di Serie A. Fari puntati sul Franchi, dove la Fiorentina riceverà l’Inter per una sfida tra seconde in classifica. I viola arrivano da sette vittorie di fila in campionato e mai come quest’anno sembrano in grado di giocarsela alla pari e invertire una tendenza negativa (solo una vittoria negli ultimi 14 precedenti in Serie A). Le quote di Planetwin365, però, pendono dalla parte di Inzaghi, favorito a 1,99 contro il 3,62 dei padroni di casa. L’Inter, infatti, ha vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina in Serie A: nessuna squadra nella storia della competizione ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro la Viola. L’ipotesi pareggio è vista a 3,55 ed è stata scelta dal 27% dei giocatori. Il 26%, invece, ha optato per il segno «1», mentre il 47% crede nei tre punti dell’Inter. Gara aperta in ottica marcature secondo gli analisti: Over 2,5 e Goal avanti a 1,72 e 1,60 rispetto a Under 2,5 e No Goal, in lavagna a 2,00 e 2,20. L’Inter, inoltre, ha segnato 18 reti nei primi 45’ in questa Serie A, meno solo del Barcellona (20) nei maggiori cinque campionati europei: l’ipotesi “primo gol nel 1° tempo” vale 1,30. Lautaro Martinez ha realizzato sette reti nelle ultime cinque sfide contro la Fiorentina, comprese due doppiette: l’acuto del Toro vale 2,50, seguito a 2,75 da Thuram. Dall’altro lato, Moise Kean è a caccia del sigillo con cui raggiungerebbe la doppia cifra, dopo esserci riuscito con il PSG nel 2020/21: la sua firma è proposta a 3,75.

Come la Fiorentina, anche l’Atalanta viene da un filotto di sette successi. La Dea, dopo il 6-1 sul campo dello Young Boys, è attesa da un’altra trasferta, all’Olimpico contro la Roma. Ranieri vuole confermare i progressi mostrati con il Tottenham e ha un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le statistiche non sono dalla parte dei giallorossi, che hanno vinto solo una delle ultime dieci sfide casalinghe con l’Atalanta. Anche per le quote Planetwin365 la strada della Roma è in salita: segno «1» offerto a 2,97, pari in lavagna a 3,45, colpo ospite a 2,30. Anche in questo caso Over 2,5 (1,73) in vantaggio sull’ Under 2,5 (1,99), così come il Goal (1,60) – verificatosi negli ultimi tre precedenti – sul No Goal (2,20). Capitolo marcatori: si profila un testa a testa tra Dovbyk e Retegui, con il primo favorito a 2,75 contro il 2,85 dell’italiano. Si sale a 3,25 per Lookman, ancora a secco in carriera contro la Roma, mentre si gioca a 4,00 Paulo Dybala.

La capolista Napoli sarà impegnata sul campo di un Torino reduce da un punto nelle ultime quattro. La vittoria degli azzurri viaggia a 1,77 su Planetwin365, con il pareggio offerto a 3,45 e il successo granata a 4,85. Partite sulla carta in discesa per Juventus, Lazio e Milan. Bianconeri avanti a 1,65 sul campo del Lecce, proposto a 5,50, biancocelesti visti vincenti a 1,85 a Parma (3,88) e rossoneri a bassa quota (1,33) in casa contro l’Empoli (8,75).