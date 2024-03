Serie A: Inter-Napoli, quote da riscatto nerazzurro. Colpo Calzona a 5,00

Marzo 15, 2024

(Adnkronos) – Quasi sei scommesse su dieci sono andate sui nerazzurri, che proseguono la volata scudetto dopo l’uscita di scena in Champions. Il gol di Lautaro vale 2,25, Osimhen risponde a 3,25

Roma, 15 marzo 2024 – Tutto sul campionato: dopo l’uscita di scena dalla Champions League, Inter e Napoli riprenderanno domenica sera la marcia in Serie A, una per l’ulteriore allungo verso lo scudetto, l’altra per riavvicinarsi alle posizioni che portano in Europa. La sfida a San Siro vede i neroazzurri favoriti secondo i betting analyst: la terza vittoria consecutiva sul Napoli (dopo quella dell’andata e in Supercoppa) vale 1,63 su Planetwin365, con Calzona e i suoi a 5 volte la posta e il pareggio a 4,05. Altrettanto sbilanciate le percentuali di gioco, con quasi 6 scommesse su 10 dalla parte di Inzaghi e i partenopei fermi al 20%. Quattro gli Over 2,5 centrati dall’Inter nelle ultime cinque partite tra campionato ed Europa, mentre sono sette i Goal consecutivi del Napoli (sempre tra Serie A e Champions): anche stavolta una partita con almeno tre reti complessive è favorita a 1,65, mentre la possibilità di entrambe le squadre a segno vale 1,67. Dopo le occasioni mancate e il rigore sbagliato contro l’Atletico Madrid, Lautaro cerca riscatto e per gli analisti è proprio l’argentino la prima scelta per il gol: la rete numero 24 in campionato pagherebbe 2,25, mentre la doppietta vale 7,32. A secco da tre partite, Osimhen risponde a 3,25; in primo piano anche Thuram (2,50) e Kvaratskhelia (4,50).

Nella rincorsa al quarto posto, oltre al Bologna (2,10) impegnato stasera in casa dell’Empoli (3,82), è tornata alla ribalta anche la Roma, rivitalizzata dalla cura De Rossi e ora a -3 dai rossoblù. L’impegno all’Olimpico con il Sassuolo di domenica pomeriggio può allungare la striscia positiva in campionato dei giallorossi, avanti a 1,37 su Planetwin365. Lottano invece per la salvezza i neroverdi, ancora penultimi dopo la vittoria con il Frosinone dell’ultimo turno. L’impresa (già centrata un anno fa, sempre all’Olimpico) stavolta pagherebbe 7,40, con il segno «X» offerto a 5,10. Decisamente alta la probabilità di assistere a un incontro con molte reti, visti gli ultimi precedenti tra le due squadre: i sei scontri più recenti sono tutti finiti in Goal, esito oggi in quota a 1,72, e in cinque casi è arrivato anche l’Over 2,5, ora a 1,53. Altro dato che spicca è quello sui rigori: per tre volte nei quattro incontri disputati dal 2022 a oggi, a una delle due squadre è stato assegnato un tiro dagli undici metri, eventualità stavolta data a 2,67.

Sulla strada per i piazzamenti europei anche Atalanta e Fiorentina, protagoniste ieri in Europa e Conference League. Al Gewiss Stadium il pronostico è per i nerazzurri, proposti a 1,84 su Planetwin365 contro il 3,94 dei vola e il 3,80 del pari. Per il secondo posto prosegue il duello del Milan (1,70), impegnato al Bentegodi con il Verona (4,86) e della Juventus (1,50) che invece ospiterà il Genoa (6,90). Attesa anche per la Lazio (2,13), che dopo l’addio di Sarri affronterà in trasferta il Frosinone (3,31).

