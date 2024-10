Serie A – Inter sempre favorita ma il Napoli, in chiave titolo, si avvicina Vlahovic, a 4,00 su Sisal.it, è l’uomo da battere per lo scettro dei bomber

7 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 07 ottobre 2024 – La Serie A si ferma per la seconda pausa stagionale, lasciando spazio alla Nazionale di Luciano Spalletti in ottica Nations League, e si iniziano a stilare i primi bilanci. L’Inter, al momento seconda della classe, rimane la formazione da battere nella corsa allo scudetto: gli esperti Sisal, infatti, credono nella conferma del titolo da parte dei nerazzurri, offerta a 1,80. Lautaro e compagni però devono guardarsi le spalle dal Napoli che, dopo una stagione disastrosa come quella dello scorso anno, vuole tornare in cima grazie alla guida di Antonio Conte. L’ex CT dell’Italia, al momento primo della classe, sogna di conquistare il titolo anche all’ombra del Vesuvio diventando così, insieme a Fabio Capello, l’unico allenatore ad aver trionfato, in Italia, alla guida di 3 squadre diverse. Il successo azzurro si gioca a 3,50.

Il podio delle favorite nella lotta scudetto è completato dalla Juventus che però ha paurosamente frenato visti i quattro pareggi nelle ultime cinque uscite. Il trionfo bianconero, dato a 5,00, riporterebbe il tricolore alla Continassa dopo 5 stagioni. Il resto del gruppo appare, al momento, più lontano: il Milan, a 12, e l’Atalanta, data a 33, sembrano le uniche in grado di poter impensierire le tre grandi mentre lo scudetto di una tra Lazio e Roma pagherebbe 66 volte la posta.

Se il titolo di Campione d’Italia è appannaggio nerazzurro, ecco che lo scettro per il trono dei bomber vede Dusan Vlahovic come punto di riferimento. Il numero 9 della Juventus, per gli esperti Sisal, ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo capocannoniere della Serie A vista la quota di 4,00. Vlahovic però è inseguito da un gruppo di giocatori accomunati dalla matrice cromatica nerazzurra, che sia recente o passata: Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e della Nazionale, sogna il titolo individuale a 5,00 ed è appaiato in quota a Romelu Lukaku, oggi al Napoli ma con un passato importante all’Inter. A proposito dei Campioni d’Italia, la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram potrebbe contendersi lo scettro dei bomber visto che il successo di uno dei due si gioca a 6,00. Mentre occhio ad Artem Dovbyk il quale sogna di essere l’underdog in questa lotta: l’attaccante della Roma, il cui trionfo pagherebbe 12 volte la posta, vuole diventare il secondo giocatore ucraino, dopo la leggenda Shevchenko, a conquistare il prestigioso trofeo.

