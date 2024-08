Serie A: Juventus-Roma, quote da tris per Thiago Motta Milan, a 2,50 la vittoria scacciacrisi con la Lazio

30 Agosto 2024

(Adnkronos) – Nel posticipo domenica, i tre punti bianconeri a 1,75, a De Rossi serve un’impresa (4,90). Rossoneri avanti di poco all’Olimpico, Napoli vincente col Parma a 1,46

Roma, 30 agosto 2024 – Se c’è un campo tabù per la Roma, è l’Allianz Stadium di Torino. Dal 2012, i giallorossi hanno raccolto soltanto quattro punti nel nuovo stadio della Juventus, che si è aggiudicata 11 dei 13 incontri casalinghi disputati in questo periodo. Un dato che, unito alla partenza sprint dei bianconeri, rende la squadra di Thiago Motta la favorita per i tre punti nella sfida di domenica sera, che chiuderà la terza giornata di Serie A. Il tris dei padroni di casa prevale a 1,75 su Planetwin365, contro il «2» alto a 4,90. Juventus e Roma non pareggiano due gare di fila da quasi 20 anni (marzo 2006-settembre 2007). Una «X», dopo l’1-1 dello scorso campionato all’Olimpico, vale 3,65 la posta. Avanti l’Under a 1,75, rispetto all’Over proposto a 1,96, mentre il No Goal (1,83) prevale di pochissimo sul Goal (1,87). Si è sbloccato Dusan Vlahovic, a segno due volte contro il Verona dopo i legni e il gol annullato contro il Como. Per lui una rete alla Roma si gioca a 2,15, mentre la doppietta è proposta a 6,68. Dall’altra parte, Artem Dovbyk cerca il primo sigillo della sua esperienza giallorossa, offerto a 3,25.

Arrivano entrambe da una sconfitta Lazio e Milan, protagoniste all’Olimpico sabato alle 20:45. Nonostante la partenza complicata, con il solo punto ottenuto in due giornate, gli analisti di Planetwin365 vedono avanti i rossoneri per la vittoria in trasferta, fissata a 2,50. Poco più alto l’«1» a 2,80, con il pareggio a 3,40. Nettamente avanti il Goal a 1,63, contro il No Goal a 2,14. Grande equilibrio invece tra Over, a 1,82, e Under a 1,88. A segno nella prima giornata contro il Venezia, Valentin Castellanos cerca un altro sigillo nella gara con i rossoneri, proposto a 2,55. Il primo gol in campionato di Rafael Leao, invece, vale 3,55 la posta.

Il 3-0 rifilato al Bologna e gli ultimi arrivi, su tutti quello di Romelu Lukaku, hanno scacciato un po’ di malumore in casa Napoli, dopo la prima netta sconfitta per mano del Verona. La formazione di Antonio Conte viaggia verso altri tre punti nella gara di sabato sera contro il Parma, dove l’«1» si gioca a 1,46 su Planetwin365, mentre un altro successo dei gialloblù dopo quello con il Milan è alto a 6,65. Nel mezzo la quota del segno «X», che si attesta a 4,55. Khvicha Kvaratskhelia cerca un altro sigillo dopo quello al Bologna, a cui si è aggiunto l’assist per Di Lorenzo. Una nuova marcatura è fissata a 2,75.

La giornata di Serie A si apre stasera con la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta. Gli uomini di Inzaghi, reduci dal successo sul Lecce, vedono altri tre punti in casa a 1,60. Alta la quota del successo per la Dea, fissata a 5,40, mentre il pari si gioca a 4,15.