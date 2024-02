Serie A – La storia dice Lazio contro il Torino. Immobile protagonista della sua partita del cuore: Ciro-gol a 3,75 su Sisal.it

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – Roma, 21 febbraio 2024 – Lo stadio Olimpico di Torino è il palcoscenico del recupero di Serie A tra Torino e Lazio. Staccate da un solo punto in classifica, granata e capitolini sognano i tre punti per provare a ritagliarsi un posto in Europa il prossimo anno. Sebbene la storia recente della sfida vede la bilancia pendere dalla parte della Lazio, forte di nove vittorie, otto pareggi e appena 3 sconfitte negli ultimi dieci anni, il Toro, per gli esperti Sisal, parte favorito a 2,50 rispetto al 3,20 dei biancocelesti mentre il pareggio è in quota a 2,90. Poche reti ma tantissime emozioni hanno caratterizzato le ultime sfide tra le due formazioni tanto che la Combo Under 2,5 + No Goal, a 1,75, appare molto probabile. Il VAR, a 3,25, al pari di un legno colpito, a 2,00, potrebbero diventare dei fattori decisivi. Come lo saranno gli allenatori, Juric e Sarri, purché frenino i loro bollenti spiriti visto che un’ammonizione per uno dei due tecnici è data a 5,00.

Quando l’urna del calendario estrae la sfida tra Torino e Lazio il primo nome che viene in mente è, inevitabilmente, quello di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, 206 gol con la maglia capitolina, ha vissuto un passato importante con la casacca granata come dimostrano le 28 reti, in 48 presenze, e il titolo di capocannoniere nel 2014. Dieci i gol complessivi nella sfida, con entrambe le maglie, che lo rendono il miglior marcatore all-time degli incroci tra Torino e Lazio. Un’altra rete di Immobile si gioca a 3,75 mentre sogna il ritorno al gol Mattia Zaccagni, opzione in quota a 6,00. Juric si affida a Duvan Zapata, 4 reti ai capitolini, per scardinare la difesa di Maurizio Sarri: un gol di testa del colombiano pagherebbe 12 volte la posta. Occhio anche a Ivan Ilic, subito determinante dal suo arrivo dall’Hellas: gol o assist per il centrocampista a 3,75.

