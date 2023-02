Serie A, Milan-Atalanta: quote per i rossoneri nella sfida-Champions, colpo Gasperini a 3,34

Febbraio 24, 2023

(Adnkronos) – Pioli e i suoi partono a 2,20 per il posticipo di domenica a San Siro, con il 43% delle scommesse dalla loro parte. Napoli a Empoli per cancellare la beffa dello scorso anno, rivincita Inter al Dall’Ara a 1,70

Roma, 24 febbraio 2023 – Tre punti di distanza in classifica, a cavallo tra quarto e sesto posto. Sta tutto qui il peso della sfida tra Milan e Atalanta, di fronte domenica sera per l’appuntamento clou della 24esima giornata di Serie A. Una sfida a cui i rossoneri si avvicinano con il morale ritrovato dopo tre vittorie consecutive (compresa quella in Champions con il Tottenham), anche se per i bookmaker la partita a San Siro si apre con quote insidiose: il quarto successo di fila di Pioli è infatti offerto a 2,20 su Planetwin365, contro il 3,34 di Gasperini (in cerca di riscatto dopo il ko con il Lecce) e il 3,25 del pareggio. Il Milan conquista comunque quasi la metà delle giocate – il 43% del totale – mentre sul blitz nerazzurro è andato il 28% delle scommesse. Tendenza Under negli ultimi quattro scontri diretti, con il punteggio basso (meno di tre reti complessive) centrato per tre volte: lo stesso esito stavolta pagherebbe 1,90, con l’Over in leggero vantaggio a 1,80. Pochi dubbi per l’attacco rossonero, con Giroud che torna titolare e prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a 2,50, seguito da Leao a 3,25. Occhi puntati pure su Ibrahimovic, che potrebbe trovare spazio durante la partita e andare a caccia del gol che lo renderebbe il marcatore più anziano della Serie A: in quota l’ennesimo record dello svedese pagherebbe 3,50. Dall’altra parte del campo si fa invece avanti il solito Lookman a 3,50, affiancato da Hojlund a 4 volte la posta. Sul tabellone della top 4, intanto, il Milan è passato a 1,60 lasciando al momento indietro l’Atalanta, salita a 2 dopo il ko della scorsa settimana.

Non si ferma nel frattempo la corsa del Napoli, che aprirà le danze sabato pomeriggio in casa dell’Empoli. A quasi un anno di distanza dal ko in rimonta dello scorso anno – che costò le ultime speranze per lo scudetto – i partenopei si presentano al Castellani forti dell’1,47 offerto su Planetwin365 e con il 64% delle giocate dalla loro parte. A secco di vittorie da quattro turni, Zanetti e suoi cercano un colpo offerto a 6,35, ma anche la «X» è a un sostanzioso 4,50. Spettacolo e gol nelle ultime cinque sfide in Toscana tra le due squadre, tutti finiti con almeno tre gol complessivi: anche stavolta i quotisti spingono l’Over 2,5, offerto a 1,62 contro il 2,16 dell’Under, con la prima rete attesa nei primi quindici minuti di gioco (a 2,80). A secco nel 2-0 dell’andata, Osimhen ci prova ancora ed è la prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a quota 1,90, con Kvaratskhelia che si prende la scena sia sul tabellone dei gol (a 2,45), sia in quello degli assist (2,30).

Così come il Napoli, anche l’Inter torna sul campo che lo scorso anno costò la rincorsa al primo posto in classifica. Almeno in quota, comunque, la rivincita dei nerazzurri sul Bologna sembra a portata di mano, soprattutto dopo la vittoria con il Porto ha allungato la striscia positiva di Inzaghi. La vittoria al Dall’Ara nell’anticipo di domenica vale 1,70 su Planetwin365, contro il 3,70 del pareggio e il 4,95 offerto per un altro successo dei rossoblù. Più equilibrate le previsioni sui gol, con l’Under avanti a 1,80. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, entrambe le squadre hanno però chiuso la maggior parte delle partite di campionato in Over (nel 56,5% dei casi il Bologna, nel 65,2% l’Inter) e una partita da tre o più gol stavolta vale 1,90. Dopo la rete decisiva al Porto, Lukaku è atteso al sigillo anche in campionato e in quota la sua rete è data a 2,85, subito alle spalle di Lautaro, in pole a 2,75

A chiudere il lungo turno di campionato saranno invece Lazio, Roma e Juventus: i biancocelesti (a 1,42) torneranno all’Olimpico lunedì sera contro la Sampdoria (7,70), mentre martedì pomeriggio i giallorossi (a 1,71) saranno in trasferta contro la Cremonese (5,15). Ultimo appuntamento con la Juve (1,78) in scena allo Stadium martedì sera per il derby con il Torino (4,70).

