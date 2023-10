Serie A, Milan-Juventus: quote rossonere a San Siro, blitz bianconero a 3,36

Ottobre 20, 2023

(Adnkronos) – La squadra di Pioli è favorita anche per gli scommettitori, che nel 44% delle giocate hanno scelto l’«1». Il riscatto del Napoli a Verona vale 1,64, Inter e Roma in netto vantaggio su Torino e Monza

Roma, 20 ottobre 2023 – Il fattore campo e le quattro vittorie di fila alle spalle spingono il Milan per il ritorno in campo dopo la sosta, nonostante le assenze – tra gli altri – di Maignan, Sportiello e Hernandez. Per la nona giornata di Serie A, i bookmaker confermano la fiducia ai rossoneri in vista dell’atteso posticipo con la Juventus, pure alle prese con assenze pesanti come quella di Danilo. Imbattuti da cinque confronti diretti, Pioli e i suoi partono a 2,22 su Planetwin365, contro il 3,36 dei bianconeri e il 3,25 del pareggio. Anche gli scommettitori vanno nella stessa direzione, in questo caso con il 44% di giocate sul Milan e solo il 27% sulla squadra di Allegri. Netta la tendenza Under degli ultimi precedenti, quattro consecutivi con meno di tre reti complessive: un altro punteggio “basso” pagherebbe 1,67, mentre per l’Over si sale a 2,08. In campo spazio alla sfida tra Giroud e Vlahovic, con il francese in leggero vantaggio nelle scommesse sui gol (3,25) e il serbo a 3,50. Nella corsa allo scudetto, intanto, entrambe le squadre sono diventate le principali concorrenti dell’Inter: dietro i nerazzurri (ancora favoriti a 2,10) si propone ora il Milan a 3,00, con la Juventus a 5,50.

Chi invece è chiamato a rientrare nella caccia al titolo è il Napoli, che dopo il crollo della Fiorentina e una sosta agitata punta a ripartire nella sfida al Bentegodi contro il Verona, nel primo anticipo di sabato. Uno stadio in cui gli azzurri hanno vinto le ultime due sfide e nel quale anche stavolta sono la prima scelta: su Planetwin365 il blitz dei partenopei vale 1,64 contro il 5,30 dei gialloblù (a secco di vittorie da fine agosto), mentre un altro pareggio dopo quello dello scorso aprile pagherebbe 3,90. Senza l’infortunato Osimhen, diventa Simeone la prima scelta dei betting analyst per il gol, a quota 2,50. Kvaratskhelia lo segue a 2,85, per il Verona è invece ballottaggio tra Bonazzoli (5,00) e Djuric (5,50). L’assenza del nigeriano potrebbe essere un’ulteriore occasione per Lautaro di involarsi in cima alla classifica marcatori, con l’Inter che pure sarà in campo sabato pomeriggio in casa del Torino. Anche in questo caso, sono gli ospiti a partire in netto vantaggio – a 1,75 – contro il 4,95 dei granata e il 3,55 del segno «X». Per l’argentino le chance di andare a segno sono a 2,20, con Zapata che guida la lista del Toro a 3,85.

Grande protagonista della prima parte di stagione della Roma, Romelu Lukaku sarà chiamato ancor a trascinare i giallorossi nell’appuntamento di domenica all’Olimpico, quando all’Olimpico arriverà il Monza. Nonostante l’ottimo avvio di campionato dei brianzoli, il vantaggio per la squadra di Mourinho è netto, con l’«1» a 1,70 su Planetwin365. Il colpo da tre punti degli ospiti pagherebbe invece 5,00 e anche il pareggio è dato a un sostanzioso 3,75. È naturalmente il belga ad aprire l’elenco dei marcatori, con la sua rete in quota a 2,00 e un’altra doppietta dopo quella di Cagliari a 4,00. In primo piano anche Belotti, a 2,75, mentre per gli assist la prima scelta giallorossa è Spinazzola a 3,85. Colpani è invece l’asso nella manica degli ospiti: il quinto gol in campionato è a 5,85, anche se davanti a lui c’è Colombo a 4,50. In equilibrio perfetto l’Under e l’Over 2,5, entrambi a 1,85, sul tabellone del risultato esatto spicca invece il 2-1 a 8,60.

Tra gli altri appuntamenti di giornata, la Lazio (a 2,45) sarà alle prese con l’insidiosa trasferta contro il Sassuolo (2,71), mentre l’Atalanta (1,45) può tornare alla vittoria in casa contro il Genoa (6,25).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).