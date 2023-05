Serie A: Milan-Lazio da «1», all’Olimpico Inter avanti sulla Roma

Maggio 5, 2023

(Roma, 5 maggio 2023) – La vittoria rossonera a San Siro vale 1,94, per Sarri blitz ad alta quota. Mourinho in emergenza contro un’Inter in ripresa, il colpo dell’Atalanta sulla Juventus a 2,42

Roma, 5 maggio 2023 – Una delle partite più delicate della stagione di Serie A, a pochi giorni da un impegno di Champions League storico. Il Milan aprirà i cinque giorni di fuoco sabato pomeriggio, nell’anticipo contro la Lazio. Un incontro determinante per la top 4 in campionato, ora più lontana dopo il pareggio con la Cremonese. Gli ultimi precedenti a San Siro contro i biancocelesti (tre vittorie di fila) incoraggiano comunque la squadra di Pioli: il segno «1» è favorito a 1,94 su Planetwin365, con il 50% delle scommesse dalla sua parte, contro il 4,06 dei biancocelesti, che però in classifica sono avanti di sei punti. Il 23% delle giocate è andato proprio sulla squadra di Sarri, tornata a vincere contro il Sassuolo, mentre il pareggio pagherebbe 3,40 (27%). Nel 4-0 biancoceleste dello scorso gennaio i grandi protagonisti furono Zaccagni e Luis Alberto, entrambi autori di un assist e un gol: la rete dell’esterno stavolta vale 5,50, mentre per lo spagnolo si sale a 6,00. Per la firma di Immobile, assente all’andata, l’offerta scende invece a 3,10. Pioli dovrebbe riportare in campo la maggior parte dei titolari e dunque sul tabellone dei marcatori la prima scelta è Giroud a 2,80, con Leao al suo fianco a 3,15 Nell’inseguimento ai primi quattro posti in campionato, intanto, la strada del Milan si è fatta più in salita: l’obiettivo dei rossoneri vale ora 1,78, con la Lazio che al momento si è involata a 1,15.

Tanta adrenalina in vista anche all’Olimpico, dove andrà in scena la seconda parte della sfida incrociata tra Roma e Milano. In questo caso, ad avere la meglio in quota sono gli ospiti: galvanizzata dopo il 6-0 con il Verona (quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia),l’Inter parte a 2,44 su Planetwin365, con il 40% delle preferenze. Senza vittorie da tre turni, Mourinho e i suoi cercano una scossa data a 3,10 (con il 32% delle scelte), la stessa quota del pari. Sono appena 10 i gol subiti dalla Roma davanti al proprio pubblico, un dato che in quota spinge a 1,62 l’Under 2,5 (le scommesse su massimo due reti complessive), nonostante secondo le statistiche di Calcio.com, l’Inter sia la squadra che più di tutte ha chiuso le sue partite di campionato in Over (il 57,5% del totale), esito stavolta a 2,16. Sul tabellone del risultato esatto si conferma comunque la previsione “contenuta” con l’1-1 prima scelta a 6,55, seguito dallo 0-1 a 7,40 e dall’1-0, a 8,60. In emergenza per squalifiche e infortuni, lo Special One in attacco si affiderà ad Abraham (il cui gol è a 3,50), accompagnato da Solbakken (5,50). Nell’Inter torna invece titolare Lukaku (3,65), in tandem con Correa (5,50).

Ultimo scontro diretto per la corsa al piazzamento Champions sarà quello di domenica tra Atalanta e Juventus. Un testa a testa che arriva nel miglior momento per i nerazzurri, imbattuti negli ultimi tre precedenti con i bianconeri. Stavolta Gasperini parte di poco avanti, a 2,42 su Planetwin365, contro il 2,99 del segno «X», mentre il terzo pareggio consecutivo negli scontri diretti si gioca a 3,25. Dopo essersi sbloccato anche in campionato, Vlahovic torna in primo piano nelle scommesse sui marcatori, dove un altro gol è offerto a 3,50 In campo sarà duello con Zapata (a 3,00), che dovrebbe essere schierato con Muriel, fresco di centesimo gol in Serie A e anche lui a 3 volte la posta. Dopo il 3-3 dell’andata, un’altra partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,96, anche se gli analisti puntano su un punteggio più contenuto (a 1,75). Occhi puntati anche sul Var, il cui intervento è valutato a 3,40, mentre la possibilità che venga assegnato un rigore è a 2,73.

Sarà invece una passerella per lo scudetto l’impegno di domenica pomeriggio del Napoli (a 1,85), che al Maradona ospiterà la Fiorentina (4,04), mentre in zona retrocessione spicca l’incrocio di sabato sera tra Cremonese (2,33) e Spezia (3,01).

