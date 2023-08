Serie A: Napoli a bassa quota nella prima al “Maradona”, Inter ancora in pole in casa dell’ex Ranieri

Agosto 25, 2023

(Roma, 25 agosto 2023) – Nella prima casalinga con lo scudetto sul petto gli uomini di Garcia vedono il successo offerto a 1,32; Inter avanti a 1,44 nella trasferta di Cagliari contro l’ex allenatore Ranieri.

Roma, 25 agosto 2023 – Dopo il convincente esordio in casa del Frosinone, il Napoli scenderà in campo al “Maradona” contro il Sassuolo, sconfitto alla prima in casa dall’Atalanta. Quote azzurre per gli esperti di Planetwin365 che vedono il segno «1» a 1,32 contro l’8,20 del successo ospite. In mezzo, a 5,70, l’opzione pareggio. Le ultime due sfide giocate in Campania hanno regalato ben undici gol, numeri che fanno prevalere in maniera netta un nuovo Over 2.5, a 1,32, sull’Under 2.5, dato a 2,77. Osimhen, dopo il titolo di capocannoniere dell’anno scorso, ha messo subito le cose in chiaro al debutto con una doppietta: una nuova rete del nigeriano si gioca a 1,55, mentre l’assist di Kvaratskhelia, alla prima in campionato dopo aver saltato il debutto in Ciociaria, sale a 2,35. Tra gli ospiti, Dionisi spera di avere a disposizione Berardi al centro delle vicende di mercato e la cui rete si gioca a 4,25, mentre il timbro di Laurienté è proposto a 5,75.

Buona la prima anche per l’Inter, nel derby lombardo contro un Monza, che lo scorso campionato aveva violato San Siro. I nerazzurri si presentano alla sfida che chiuderà il programma della seconda giornata in casa del Cagliari dell’ex tecnico Claudio Ranieri con i favori del pronostico: una vittoria degli uomini di Inzaghi si gioca a 1,44 su Planetwin365, sale a 4,80 un altro pari per i sardi, mentre il segno «1» è fissato a 6,55. Molto più equilibrio tra Under 2.5, favorito a 1,80 sull’Over 2.5 proposto a 1,90. Le ultime due gare giocate in Sardegna sono terminate con il punteggio di 1-3: un eventuale tris lunedì sera paga 12,50 la posta.

Voglia di tre punti anche per la Juventus, corsara a Udine al debutto. All’esordio allo Stadium, gli uomini di Allegri ospitano un Bologna che invece è stato sconfitto dal Milan nella prima di campionato. Per gli analisti di Planetwin365, avanti i bianconeri a 1,46, sul colpo esterno felsineo, offerto a 7 e assente da dodici anni. Fissato invece a 4,50 il pareggio come nell’ultimo precedente, giocato al Dall’Ara. Dopo il debutto con gol, i tifosi bianconeri sperano ancora sulla coppia Vlahovic-Chiesa: in pole la rete del serbo, a 2,20, seguita da quella dell’azzurro a 2,85.

Tutt’altra storia invece nella capitale, con Roma e Lazio a caccia di riscatto dopo un avvio sottotono. I biancocelesti, capitolati nel finale contro il Lecce, vedono la prima gioia all’Olimpico, proposta a 1,57, contro un Genoa uscito con le ossa rotte nel match con la Fiorentina, dato a 5,77.

Si attesta invece a 4,15 il segno «X». Ha acciuffato nel finale il pari contro la Salernitana, la Roma di Mourinho, offerta a 1,83 contro il Verona, corsaro a Empoli, il cui bis vale 4,65. Nel mezzo, un altro pari per i giallorossi si gioca a 3,45. Vuole invece stupire ancora il rinnovato Milan di Pioli contro il sempre ostico Torino di Juric. In quota prevale il colpo di Calabria e compagnia, a 1,62, sulla vittoria granata (5,85) che a San Siro manca da ben 38 anni.

