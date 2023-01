Serie A: Napoli a Salerno, quote proibitive per i granata Juventus-Atalanta, a 2,10 il primo «1» bianconero dal 2018

Gennaio 20, 2023

(Adnkronos) – All’Arechi azzurri avanti a 1,30, Nicola (a 9,60) punta su Dia. Bianconeri per il riscatto in campionato, dopo la Coppa Italia torna Chiesa nelle scommesse sui gol

Roma, 20 gennaio 2023 – Prima il pesantissimo ko con l’Atalanta, poi la veloce successione dell’esonero e del ritorno di Davide Nicola. La complicata settimana della Salernitana si chiuderà domani con un turno sulla carta proibitivo contro il Napoli. La capolista arriva dall’uscita di scena a sorpresa dalla Coppa Italia, ma con un ritmo impressionante in campionato e con i larghi favori degli analisti dalla sua parte. All’Arechi il «2» di Spalletti si gioca così a 1,30 su Planetwin365, contro il 9,60 dei padroni di casa e il 5,65 del pareggio. Lo scorso anno la sfida in casa dei granata finì 1-0 per gli azzurri, ma stavolta le quote puntano su una partita da almeno tre reti complessive: l’Over 2,5 è infatti a 1,50, una previsione rafforzata dalla media gol (tra fatti e subiti) delle due squadre, in entrambi i casi pari a 3,22 per partita. A decidere la sfida dello scorso anno a Salerno fu la rete di Zielinski, stavolta dato a 4,25 nelle scommesse sui marcatori. In prima fila c’è ovviamente Osimhen, il cui gol vale appena 1,95; il nigeriano potrebbe così allungare sul tabellone del capocannoniere, dove è già favorito a 1,67 davanti a Lautaro (4,75). Con Kvaratskhelia ancora in dubbio, tra i nomi più caldi in tabellone c’è anche Politano a 3,00, mentre per i padroni di casa si confermano Piatek a 4,75 e Dia a 5,50. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, i partenopei si sono involati a 1,30, staccando Inter e Milan (tutte e due a 9), mentre la Juventus è a 10.

Proprio ai bianconeri, travolti dal Napoli nell’ultimo turno, toccherà una delle partite più insidiose di giornata, contro un’Atalanta rivitalizzata dall’8-2 alla Salernitana e dal 5-2 allo Spezia in Coppa Italia. I nerazzurri hanno avuto la meglio nell’ultimo precedente allo Stadium, dove non perdono dal 2018: gli analisti concedono comunque un vantaggio ad Allegri e i suoi, dati a 2,10 su Planetwin365 contro il 3,57 dell’Atalanta e il 3,40 del segno «X». In un testa a testa delicato per entrambe le parti, le quote per il primo tempo prevedono equilibrio, con il pari al 45′ prima scelta a 2,18. Osservato speciale in quota è ancora Federico Chiesa, decisivo per il passaggio di turno in Coppa contro il Monza: l’attaccante dovrebbe ancora partire dalla panchina, ma il suo nome è in primo piano nelle scommesse sui marcatori, a 3,25. Milik apre la lista a 2,85, mentre per Di Maria l’offerta e a 3,75. Per i bergamaschi largo invece a Hojlund (3,75) con Lookman a 5 volte la posta.

Domenica pomeriggio sarà invece il turno della Roma, chiamata ad allungare la serie di risultati utili (cinque di fila in campionato) e a staccare almeno momentaneamente la Lazio. La trasferta contro lo Spezia parte con un pronostico favorevole per Mourinho, dato a 1,81 su Planetwin365; la prima vittoria bianconera in campionato contro i giallorossi pagherebbe 4,62, mentre il pareggio si gioca a 3,55. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, quasi il 67% delle partite casalinghe dello Spezia si è chiuso in Over 2,5: un’altra partita con almeno tre reti complessive è data a 1,96, stavolta in leggero svantaggio rispetto all’Under (1,75). Lo scorso febbraio al Picco fu decisivo il rigore di Abraham realizzato al minuto 99: un altro gol dell’attaccante inglese vale 2,70, mentre un penalty (per una delle due squadre) si gioca a 2,76. Anche Dybala si conferma in prima fila tra i marcatori (2,95), mentre dall’altra parte del campo l’uomo in cima alle preferenze degli analisti è Nzola (3,65), già a nove reti complessive.

