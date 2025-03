Serie A – Napoli-Milan: una sfida tra scudetto e rincorsa Champions L’Atalanta, vincente a 2,10 su Sisal.it, prova il blitz a Firenze

28 Marzo 2025

– Roma, 28 marzo 2025 – Nove giornate al termine e ogni punto inizia a pesare il doppio. Non importa l’obiettivo, scudetto, rincorsa all’Europa o salvezza: da adesso, nessuno può più sbagliare e chi inciampa rischia di pagare l’errore a caro prezzo. La Serie A, nel turno di campionato numero 30, manda in scena due big match a cominciare dalla sfida del Maradona dove il Napoli prova a respingere l’assalto del Milan. Una sola vittoria per i partenopei nelle ultime cinque con i rossoneri che, dopo tre sconfitte di fila, sono reduci da due successi: gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Conte favoriti a 1,90 contro il 4,00 del Diavolo mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Piccola curiosità: non solo il Napoli al Maradona, in campionato, non batte il Milan da sette anni ma i dodici incroci più recenti tra le due fanno registrare solo una vittoria della formazione ospitante. Partita intensa dove l’Under, a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Over, in quota a 1,90. Gli episodi potrebbero fare la differenza: un golda fuori area, a 3,50, un’espulsione, data a 4,50, ma anche un intervento del VAR, scenario offerto a 3,00. In big match del genere, tutti sognano di essere protagonisti: Romelu Lukaku, da ex interista, è pronto a colpire nuovamente il Milan, scenario dato a 2,50, ma anche David Neres, che sogna un rientro con gol o assist a 2,25. In casa Milan, Santiago Gimenez, nel tabellino dei marcatori a 3,50, potrebbe essere supportato da Christian Pulisic, il quale cerca a 5,00 il decimo assist stagionale.

Da Napoli a Firenze dove la Fiorentina, reduce dalla vittoria con la Juventus, riceve un’Atalanta che si deve riprendere dal ko nel match scudetto con l’Inter. Gli espertiSisal ritengono la Dea favorita a 2,10 mentre il successo viola e il pareggio si giocano entrambi a 3,50. L’attacco è il mantra sia per Palladino che per Gasperini: una sfida dove la Combo Goal + Over 2,5, a 2,05, appare assai probabile. in questa ottica, il risultato esatto di 3-2, che esce da tre sfide consecutive, è offerto a 27 per l’Atalanta mentre quello a favore della Fiorentina pagherebbe 36 volte la posta. In una tale girandola di reti, il Ribaltone, a 7,00, non è da escludere. I viola si affidano sia a Moise Kean, a 3,00, che ai due fantasisti Albert Gudmundsson e Nicolò Zaniolo, entrambi offerti a 4,50: l’ex Roma sogna un gol contro la formazione che lo ha lasciato partire a gennaio. L’Atalanta, priva di Retegui, ha in Ademola Lookman, a segno a 2,75, e Charles De Ketelaere, a 3,00, le sue punte di diamante.

Il Monday Night tra Lazio e Torino promette spettacolo: padroni di casa vincenti a 1,72, il blitz del Toro è offerto a 5,25. L’Inter capolista, tre punti a 1,36, cerca la sesta vittoria di fila ai danni dell’Udinese, successo a 8,50, che non espugna San Siro dal dicembre 2017. La Juventus, in quota a 1,52, apre il nuovo corso con Tudor in panchina ospitando il Genoa, dato a 7,00. La Roma, a 1,80, parte favorita contro un Lecce, offerto a 4,75, che cerca di evitare il quinto stop consecutivo in campionato.

