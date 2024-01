Serie A, per Inter e Juventus quote in discesa Roma-Atalanta, gli analisti dicono Mou

Gennaio 5, 2024

(Adnkronos) – Per i nerazzurri «1» blindato a San Siro, bianconeri a 1,40 sulla Salernitana. All’Olimpico la vittoria giallorossa vale 2,37

Roma, 5 gennaio 2024 – Trentuno punti di differenza in classifica e una serie di vittorie che dura da sei partite. Per l’Inter c’è solo un risultato possibile per il debutto del 2024 contro il Verona, almeno secondo i numeri e i betting analyst. Dopo il pareggio con il Genoa, Inzaghi e i suoi tornano a San Siro per dare l’ultimo assalto al titolo d’inverno: contro il Verona i tre punti sono offerti a 1,16 su Planetwin365, la quota più bassa dell’ultima giornata di andata del campionato. Sono invece chiamati all’impresa i gialloblù, il cui ultimo punto strappato all’Inter risale al 2020, mentre per l’ultima vittoria bisogna tornare ai primi anni 90: la «X» pagherebbe 7,65, mentre per il 2 si arriva a 14,50. Tre i gol segnati da Lautaro ai gialloblù nella scorsa stagione e anche stavolta il Toro parte in prima fila per il gol: sul tabellone dei marcatori svetta a 1,77, con Thuram a 2,00 ma davanti a tutti per l’assist (a 1,85). Per il Verona occhi puntati invece su Djuric (6,50) e Lazovic (9,50). Per quanto riguarda il risultato esatto, la prima scelta è il 2-0 (6,35), seguito dal 3-0 a 7,90.

Testacoda anche per la Juventus, tornata a -2 dall’Inter e pure alle prese con un impegno sulla carta agevole. Dopo il 6-1 di Coppa Italia, infatti, Allegri e i suoi troveranno ancora la Salernitana, stavolta all’Arechi. Il pronostico per domenica pomeriggio è ancora in netto favore dei bianconeri, che a Salerno hanno vinto gli ultimi due scontri diretti: il tris è dato a 1,40 su Planetwin365, con i granata lontani a 8,00 e il pari a 4,50. In tre degli ultimi quattro precedenti di campionato la Juve ha mantenuto la porta inviolata, possibilità stavolta a 1,98; almeno un gol dei padroni di casa è invece offerto a 1,61. Vlahovic e Chiesa aprono la lista dei possibili marcatori, offerti rispettivamente a 2,30 e 3,05; per la Salernitana la prima scelta è invece Simy a 6,00. Nelle scommesse a lungo termine, intanto, si riapre la lotta salvezza per i granata, la cui permanenza in Serie A ora vale 2,38. Per la Juventus, invece, l’obiettivo scudetto è a 3,75.

La sfida tra Roma e Atalanta chiuderà la 19esima giornata, domenica sera. Dopo la vittoria in rimonta sulla Cremonese in Coppa Italia, i giallorossi provano ad allungare la serie positiva anche in campionato. Quote e scommettitori sono dalla parte dei giallorossi, che dal 2015 a oggi hanno vinto una sola volta all’Olimpico nelle partite contro i nerazzurri: il colpo da tre punti si gioca a 2,37 su Planetwin365, con il 40% delle giocate dalla parte di Mourinho; il blitz di Gasperini dopo quello della scorsa stagione pagherebbe 3,12 (con il 30% delle preferenze), poco più in basso del pareggio (3,15). In casa della Roma sono finiti in Under 2,5 gli ultimi quattro confronti tra le due squadre e stavolta un risultato con meno di tre reti complessive è offerto a 1,68. Nelle scommesse sui marcatori torna alla ribalta Lukaku, autore del primo gol con la Cremonese: un’altra rete è data a 2,50, mentre per Dybala si sale a 3,00. Gasperini non avrà invece a disposizione Lookman, via per la Coppa d’Africa, con gli analisti che danno una chance a Scamacca (3,15), accompagnato da De Ketelaere (5,00). In campo anche il duello tra due degli allenatori più “caldi” della Serie A: l’espulsione di uno dei due è a 12 volte la posta.

Nella corsa al quarto posto c’è in primo piano anche la Fiorentina (2,15), impegnata sabato sera sul campo del Sassuolo (3,27); ancora più in equilibrio l’incrocio tra Torino (2,90) e Napoli (2,48) e quello tra Udinese (3,46) e Lazio (2,20).

