Serie A, quota insidiosa per il Milan a Bologna. Inter, «1» di slancio con il Monza

Aprile 14, 2023

(Adnkronos) – Ampio turnover per i rossoneri, che al Dall’Ara partono favoriti ma a un sostanzioso 2,45. Nerazzurri in cerca di conferme dopo la serata magica in Champions, tre punti a San Siro a 1,43

Roma, 14 aprile 2023 – In campo per riconquistare almeno momentaneamente il terzo posto e avvicinarsi al meglio alla sfida di fuoco in Champions di martedì prossimo. Il compito del Milan nella trentesima giornata di Serie A non sarà però semplice secondo i betting analyst. Pioli e i suoi saranno in trasferta contro il Bologna, che da febbraio a oggi è inciampato una sola volta davanti al suo pubblico. Il blitz al Dall’Ara (dove i rossoneri hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti) è quindi a un sostanzioso 2,45 su Planetwin365, con Motta che insegue a 3,13 e il pareggio poco più indietro, a 3,10. In vista dell’ampio turnover che Pioli utilizzerà per gestire le forze, nelle scommesse sui gol gli analisti puntano su Origi, primo dei suoi a 4,50, con Rebic subito dietro a 5,00, mentre per l’assist spunta Saelemaekers a 5,50. Dopo il gol e i due assist contro l’Udinese, per il Bologna si fa invece avanti Barrow, dato a 5,00 tra i possibili marcatori e a 6,50 tra gli assistman; accanto a lui Sansone, la cui firma sul match pagherebbe 6,00. Le quote in ogni caso protendono per un incontro con punteggio basso: l’Under 2,5 è nettamente favorito a 1,60 contro il 2,20 dell’Over, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio in prima fila è lo 0-1 a 7,20.

Entusiasmo ritrovato anche per l’Inter, che dopo l’euforia Champions ha il compito di rientrare nella top 4 per blindarne la partecipazione anche nella prossima stagione. Dopo quattro turni da incubo, chiusi con tre ko e un pareggio, Inzaghi prova a ripartire contro il Monza, che già all’andata lo aveva fermato sul pareggio. Con San Siro dalla loro parte, i nerazzurri sono favoriti a 1,43 su Planetwin365, con il 70% di giocate in loro favore. Lontanissimo Palladino, a 7,50, mentre per un altro pari (per i brianzoli sarebbe il quarto in cinque giornate) si scende a 4,60.

Possibile il turnover tra i nerazzurri, con Correa al fianco di Lukaku in attacco: è il belga ad aprire le scommesse sui marcatori, a 2,40, con l’argentino offerto a 3,85. Caprari è invece il primo tra i biancorossi (5,50), davanti a Petagna (6,00) e Sensi (8,00). Come emerge dalle statistiche di Calcio.com, l’Inter ha chiuso quasi il 60% delle partite di campionato in Over 2,5, mentre il Bologna è al 52%; la possibilità di un incontro da almeno tre reti complessive stavolta vale 1,72. Nelle scommesse sul piazzamento Champions, intanto, l’Inter rimane in corsa anche se è scivolata alle spalle della Roma: al momento vale 1,70, con i giallorossi a 1,55 e il Milan a 1,52, mentre la Lazio è più avanti, a 1,15.

Qualche scoria da smaltire, invece, per il Napoli, chiamato a ripartire prima in Serie A e poi nel ritorno di Champions contro il Milan. Il primo obiettivo è sulla carta poco complicato, visto che al Maradona è in arrivo il Verona, terzultimo in classifica anche dopo la vittoria con il Sassuolo (la prima dallo scorso febbraio). Le quote aprono quindi la strada agli azzurri, che per domani sono avanti a 1,49 su Planetwin365 contro il 7,10 dei gialloblù. Gli ultimi due confronti in terra partenopea sono però finiti in pareggio e un’altra «X» pagherebbe 4,20. In attesa del ritorno di Osimhen, il reparto avanzato è ancora una volta affidato a Kvaratskhelia. Proprio il georgiano fu il protagonista del 5-2 dell’andata che subito lo ha reso uomo chiave della stagione: il suo gol stavolta è offerto a 2,50, mentre un assist pagherebbe 2,80. Buone anche le chance per Raspadori (2,85) e Politano (3,65), mentre dall’altra parte del campo gli occhi sono puntati su Djuric (5,50) e Lasagna (6,00), già a segno nella partita dello scorso agosto.

In zona Champions c’è attesa anche per l’anticipo di stasera, in cui la Lazio (a 1,74) proverà a confermarsi contro lo Spezia (4,95). Nel posticipo di domenica toccherà invece alla Roma dimenticare la serata sfortunata con il Feyenoord e a ripartire (a 1,87) in casa contro l’Udinese (4,60).

