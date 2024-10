Serie A, quote insidiose per il Milan a Firenze in discesa inter e Juventus

4 Ottobre 2024

(Adnkronos) – I rossoneri partono favoriti a 2,22 per la prima vittoria lontano da San Siro, Inzaghi e Thiago Motta vogliono ripetersi dopo i successi in Champions League

Roma, 4 ottobre 2024 – Torna la Serie A dopo l’intermezzo europeo e la sfida più intrigante è in programma domenica sera al Franchi tra Fiorentina e Milan. I rossoneri proseguono nel loro percorso di crescita, non intaccato dal ko con molti rimpianti e polemiche contro il Leverkusen. Fonseca è favorito su Planetwin365 per la prima gioia lontano da San Siro, ma a una quota che non nasconde le insidie di un campo sempre difficile da espugnare: segno «2» offerto a 2,22, con il successo dei padroni di casa a 3,13 e il pari a 3,45. Un equilibrio che si rispecchia anche nelle scelte degli scommettitori: il 43% ha optato per gli ospiti, il 30% per la squadra di Palladino e il restante 27% crede che la sfida possa terminare in parità. Sul piano delle reti, in vantaggio i segni Over 2,5 (1,65) e Goal (1,55) su Under 2,5 (2,10) e No Goal (2,30). La Fiorentina porta particolarmente bene a Leao, match winner della gara dello scorso anno e a segno da tre gare consecutive contro i viola in campionato. Un suo centro paga, 3,35, preceduto solo da Morata (2,85) e Abraham (3,25). Tra i padroni di casa, spicca Kean, offerto a 3,25, mentre si sale a 3,50 per Gudmundsson.

Sabato sarà invece il turno dell’Inter, che dopo Udine ha ottenuto tre punti anche in Europa superando 4-0 la Stella Rossa. Per trovare continuità in campionato serve vincere a San Siro contro il Torino, che, come i nerazzurri, vanta 11 punti in classifica: impresa decisamente alla portata secondo gli analisti di Planetwin365, che offrono i nerazzurri a 1,30, mentre la vittoria del Toro – ancora imbattuto in trasferta – paga 9,85, con il pareggio in lavagna a 5,25. Il segno Over 2,5 parte in vantaggio a 1,64 rispetto all’Under 2,5, proposto a 2,12, mentre tra Goal e No Goal le quote pendono per la seconda opzione, in lavagna a 1,72. In pole, tra i marcatori, Lautaro Martinez, che ormai si è sbloccato e sembra sempre più in condizione: la rete dell’argentino si gioca a 2,10, con Thuram leggermente più alto nelle previsioni a 2,30. Si impennano le quote per gli attaccanti granata: Zapata offerto a 4,50, Adams e Sanabria a 6,00.

Impegno in discesa anche per la Juventus, reduce dalla grande rimonta in Champions contro il Lipsia. La sfida ha convinto sul piano del gioco e della personalità, ma ora i bianconeri sono chiamati a tenere alta la tensione in casa contro il Cagliari: su Planetwin365 Thiago Motta vede i tre punti a 1,35, mentre il successo ospite e l’«X» pagano rispettivamente 9 e 4,80. A inaugurare la settima giornata nell’anticipo di venerdì sarà, invece, la capolista Napoli, che riceverà al “Maradona” il Como di Fabregas. Gli azzurri hanno sinora sempre vinto davanti al loro pubblico, concedendo solo un gol al Parma. Il quinto successo di Conte si gioca a 1,43, mentre il colpo del Como, che non ha mai vinto in Serie A in casa del Napoli, vale 6,80, con il pari offerto a 4,65. Quote pericolose per la Roma, che dopo il pesante ko in Svezia fa visita al Monza ultimo in classifica: giallorossi vincenti a 1,95, prima vittoria stagionale di Nesta a 4,00. Più agevoli sulla carta le partite di Atalanta e Lazio, offerte a 1,48 e 1,55 in casa contro Genoa (6,42) ed Empoli (6,10).