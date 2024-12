Serie A, quote insidiose per l’Inter all’Olimpico Atalanta e Napoli vedono il colpo esterno

13 Dicembre 2024

Nel posticipo del lunedì nerazzurri a «2,15» per interrompere l’imbattibilità della Lazio in casa. Gasperini a Cagliari per mantenere la vetta, Conte a Udine per ritrovare i tre punti

Roma, 13 dicembre 2024 – Il piatto forte del sedicesimo turno di Serie A arriverà nel posticipo di lunedì sera all’Olimpico. L’Inter sfiderà la Lazio, reduce dal successo per 3-1 sul campo dell’Ajax e ancora imbattuta in casa. In classifica entrambe le squadre sono a 31 punti (una partita in meno per i nerazzurri), equilibrio che si rispecchia nelle quote di Planetwin365, dove il segno «2» è in vantaggio, ma a un sostanzioso 2,15. Pagano rispettivamente 3,42 e 3,30 la vittoria della Lazio e il pareggio. Il 44% degli scommettitori ha optato per il successo degli ospiti, mentre il 29% ha scelto il pari e il 28% la vittoria biancoceleste. L’Inter ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio, che invece ha sempre segnato almeno due reti in casa quest’anno in campionato: segno Goal, dunque, avanti a 1,67 contro il 2,08 del No Goal; a 1,85, invece, Over 2,5 e Under 2,5. Dura da oltre un mese (3 novembre) il digiuno di Lautaro Martinez, che guiderà l’attacco di Inzaghi insieme a Thuram: la rete del Toro paga 2,70, mentre si sale a 2,85 per il francese. Sponda Lazio, con Castellanos out per squalifica, Baroni potrebbe affidarsi a Noslin, reduce da tre gol e un assist nella doppia sfida col Napoli: la rete dell’olandese paga 4,75.

Impegni esterni per Atalanta e Napoli. Contro il Cagliari, la Dea vuole mantenere il primato in classifica e centrare la decima vittoria di fila – impresa mai riuscita nella storia – nel campo in cui, però, lo scorso anno fu sconfitta per 2-1. I nerazzurri partono favoriti a 1,55 su Planetwin365, con il successo dei sardi visto a 5,45 e il pari, che manca da gennaio 2013, in lavagna a 4,30. Gara aperta sotto rete nelle previsioni dei bookie, che offrono Goal e Over 2,5 a 1,60 e 1,56. Tra i marcatori, Retegui parte in pole a 2,00, mentre il gol dell’ex di Roberto Piccoli, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, vale 3,55. Impegno lontano da casa anche per il Napoli, che contro l’Udinese ha bisogno di rialzare la china dopo la doppia sconfitta con la Lazio. In Friuli gli azzurri sono proposti vincenti ad 1,75, mentre vale 5,02 la vittoria dei bianconeri, tornati a sorridere lunedì scorso a Monza, che potrebbe rappresentare la prima sconfitta di Conte della sua carriera da allenatore contro l’Udinese. Il pareggio si gioca a 3,45, mentre il risultato esatto “1-1” – risultato degli ultimi due incroci al Friuli – paga 7,14. I bookie puntano sulla rete di Lukaku, proposta a 2,55, mentre la firma di Lucca è in lavagna a 4,00.

Dopo la vittoria in Champions, la Juventus è chiamata a fare altrettanto in campionato. Allo Stadium arriva il Venezia, sfida decisamente alla portata nelle quote di Planetwin365: segno «1» dato a 1,32, con il colpo ospite offerto a 9,25. Anche il Milan (1,31) viaggia a bassa quota in casa contro il Genoa (9,30), più ostici gli impegni di Fiorentina e Roma. In equilibrio il match dei viola a Bologna: rossoblù lievemente favoriti a 2,64 contro il 2,78 di Palladino. Quota alta anche per la Roma, che contro il Lecce ha ottenuto la prima vittoria della gestione Ranieri: il successo dei giallorossi a Como (3,12) paga 2,34 volte la posta.