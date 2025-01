Serie A – Roma-Lazio: derby della capitale tra rivalsa e Champions La Fiorentina ospita il Napoli: Kean, in gol a 3,50 su Sisal.it, guida i viola

2 Gennaio 2025

Roma, 02 gennaio 2025 – Ultima di andata in Serie A ma prima giornata del 2025 in un turno che presenta solo sette partite perché Inter, Atalanta, Juventus e Milan sono impegnate in Supercoppa. Gli occhi di tutti saranno domenica sera quando, nel posticipo, andrà in scena il derby della Capitale: Roma-Lazio. Una stracittadina con due squadre agli antipodi in questa prima metà di stagione: i giallorossi, indietro di 15 punti rispetto ai cugini, provano a risalire la china dopo un inizio choc; i ragazzi di Baroni sognano di agganciare la qualificazione alla prossima Champions League. Ma, si sa, il derby sfugge a ogni pronostico e così, secondo gli esperti Sisal, è proprio la Roma a partire favorita a 2,50 rispetto al 3,00 della Lazio mentre il pareggio è offerto a 3,10. Due dati in contrapposizione: Dybala e compagni hanno vinto solo una volta negli ultimi cinque incroci con i biancocelesti ma Claudio Ranieri, il derby della Capitale, lo ha sempre vinto. Da sei partite segna solo una delle due squadre, il No Goal si gioca a 2,00, mentre quattro delle ultime cinque sono terminate con il risultato esatto di 1-0: lo stesso punteggio è offerto a 8,75 per la Roma mentre si sale a 9,75 per la Lazio. La possibilità che venga fischiato un rigore è in quota a 2,50 mentre si sale a 2,70 per una espulsione. Si preannuncia una sfida tra bomber, fantasisti e protagonisti inattesi: Dovbyk, a 3,00, se la vedrà con Castellanos, dato a 3,25; Dybala, gol o assist a 2,15, fronteggerà Zaccagni, in quota a 2,60 per una rete o un passaggio vincente mentre Gianluca Mancini sogna di ripetere il gol vittoria dell’ultima volta, ipotesi che pagherebbe 12 volte la posta. In casa Lazio attenzione a Dele-Bashiru, offerto a 6,00, che ha il piede caldo.

Il secondo big match di giornata va in scena al Franchi dove la Fiorentina riceve il Napoli. I toscani, attualmente quinti ma con una gara da recuperare, cercano di invertire la rotta delle ultime giornate visto che non vincono da 4 turni; gli azzurri vanno invece a caccia del quinto successo nelle ultime sei uscite in Serie A. Gli esperti Sisal vedono il Napoli favorito a 2,40, la vittoria della Fiorentina a 3,10 con il pareggio offerto alla stessa quota. Sfida che si giocherà sugli episodi visto che si affrontano le due migliori difese del campionato: l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, dato a 2,10. Episodi si diceva: un gol dalla panchina, a 2,75, o una rete da fuori area, a 2,50, potrebbero indirizzare il match al pari di un’autorete, offerta a 9,00. Fiorentina-Napoli sarà anche la sfida fra bomber: Moise Kean a segno è dato a 3,50 mentre Romelu Lukaku che sblocca la gara come primo marcatore si gioca a 5,50.

Match delicatissimo quello che vede fronteggiarsi Monza e Cagliari, entrambe alla ricerca disperata di punti salvezza: biancorossi favoriti a 2,45 rispetto al 3,00 degli isolani. Venezia, vincente a 2,30, ed Empoli, tre punti a 3,40, non possono permettersi altri passi falsi al pari del Lecce, dato a 2,60, che riceve il Genoa, blitz a 2,90. La giornata è completata dal Verona, in quota a 3,25, che riceve l’Udinese, successo a 2,50, e dalla sfida tra Torino, a 1,85, e Parma, trionfo a 4,25, che promette spettacolo.

