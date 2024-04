Serie A – Roma-Lazio, derby tra debutti e zona Champions Vlahovic e Chiesa sfidano il loro passato viola su Sisal.it

5 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 05 aprile 2024 – Due debuttanti in panchina in una delle partite più sentite dell’intero panorama calcistico europeo. Sabato pomeriggio, alle 18, in Serie A va in scena il Derby della Capitale con Roma e Lazio che inseguono un posto nella prossima Champions League. Daniele De Rossi, che di stracittadine da giocatore ne ha disputate 31, da un lato e Igor Tudor, alla terza partita in biancoceleste, dall’altro vogliono regalare una grandissima gioia ai propri tifosi. Gli esperti Sisal vedono la Roma favorita a 2,15 contro il 3,60 della Lazio mentre si scende a 3,00 per il pareggio. In otto degli ultimi nove derby ha segnato solo una squadra: normale che la Combo No Goal + Under 2,5, offerta a 2,05, appare molto probabile. L’intensità, come in ogni stracittadina, non mancherà ma tutti dovranno limitare i bollenti spiriti, in campo e in panchina: un’espulsione è offerta a 2,35 mentre una ammonizione per uno dei due allenatori è offerta a 3,00. Statistica da non sottovalutare: solo due volte il derby si è giocato alle 18 o di 6 aprile. In entrambi i casi il risultato esatto è stato di 1-1: lo stesso punteggio, sabato pomeriggio, pagherebbe 6 volte la posta. Romelu Lukaku e Paulo Dybala provano a trascinare la Roma: la rete di Big Rom è in quota a 2,75; un gol o un assist della Joya si gioca a 2,05. La Lazio come sempre si affida a Ciro Immobile, primo marcatore a 7,00, e a Felipe Anderson, nel tabellino dei marcatori a 6,00. Il brasiliano è un talismano per i biancocelesti, ogni volta che trova la via del gol con la Roma, la sua squadra è imbattuta.

Domenica sera, allo Stadium, è in programma il secondo big match di giornata con Juventus e Fiorentina che, come sempre, sono pronte a darsi battaglia. Bianconeri favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,80 contro il 4,50 dei toscani mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Viola che, a Torino, hanno centrato i tre punti solo una volta negli ultimi 16 anni. Gli episodi non mancheranno: un rigore è offerto a 2,60, si sale a 3,00 per una consultazione del VAR mentre un goal dalla panchina è in quota a 2,50. Attenzione poi a un possibile Ribaltone, ipotesi che si gioca a 7,75. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono gli uomini immagine della Juventus e sfidare la Fiorentina, per loro che hanno un importante passato in viola, non è mai banale. La rete del bomber serbo è data a 2,50 mentre si sale a 3,50 per l’attaccante della nazionale. Vincenzo Italiano contrappone i suoi gioielli argentini: Nico Gonzalez, a segno nel primo tempo, è offerto a 7,75 mentre una rete di testa di Lucas Beltran pagherebbe 20 volte la posta.

Il Milan, vincente a 1,36, è favoritissimo con il Lecce, blitz a 8,50, mentre il Bologna, tre punti a 1,90, vuole blindare il quarto posto a Frosinone, successo gialloazzurro a 4,00. L’Atalanta, a 1,72, parte avanti contro il Cagliari, in quota a 4,75, mentre lunedì sera la capolista Inter, ennesimo trionfo a 1,47, chiude la giornata affrontando l’Udinese, offerta a 6,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: