Serie A – Scudetto: una poltrona per tre con l’Inter favoritissima Il primo, storico tricolore per l’Atalanta a 3,50 su Sisal.it

7 Gennaio 2025

– Roma, 07 gennaio 2025 – Una poltrona per…tre. Parafrasando uno dei più famosi film di Natale, la Serie A riparte con tre squadre che, a meno di clamorose rimonte nel girone di ritorno, si contenderanno lo scudetto. L’Inter, campione d’Italia in carica, parte come la formazione da battere e, dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Milan, avrà una ulteriore motivazione: i nerazzurri, per gli esperti Sisal, confermeranno il titolo a 1,72. Lautaro e compagni, se dovessero centrare l’obiettivo, metterebbero fine a due tabù: il primo vuole che da 5 stagioni nessuna formazione si confermi sul trono d’Italia; il secondo, molto più personale, vede l’Inter non realizzare un back to back dal 2010.

Alle spalle dei ragazzi di Inzaghi si piazza l’Atalanta a caccia del primo, storico tricolore della sua storia. Attualmente la banda di Gasp è in seconda posizione, dietro al Napoli, ma con una partita in meno. La Dea, vincente a 3,50, potrebbe chiudere il cerchio di una storia bellissima alzando ancora di più l’asticella dopo il successo in Europa League della passata stagione.

Il podio delle favorite è completato dal Napoli, leader della Serie A, che sogna il secondo titolo, il quarto totale, in sole tre stagioni. Antonio Conte, specialista nella vittoria di campionati, vuole aggiungere l’ennesima perla alla sua collezione che comprende già quattro titoli di campione d’Italia (tre con la Juventus e uno con l’Inter) oltre a una Premier conquistata con il Chelsea. Il trionfo del Napoli pagherebbe 4 volte la posta.

Praticamente tagliate fuori, a meno di rimonte che entrerebbero nella storia, sia la Juventus, data a 66, che il Milan offerto a 100.

