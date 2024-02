Serie A – Sfida in bilico tra Milan e Atalanta: rossoneri avanti a 2,40 su Sisal ma la Dea insegue a 2,90

Febbraio 23, 2024

(Adnkronos) – Roma, 23 febbraio 2024 –Milan – Atalanta è il piatto forte della 26esima giornata di Serie A, una sfida che si presenta incerta, con i rossoneri che puntano a riscattarsi dopo la sconfitta con il Monza e, magari, rosicchiare altri punti alla Juventus, e la Dea che vuole blindare il quarto posto. Per gli esperti di Sisal,il Milan conduce il pronostico ed è favorito a 2,40, la squadra di Gasperini è indietro di poco, a 2,90, mentre il pareggio si gioca a 3,50. Il prolungato digiuno dal goal di Rafael Leao porta Olivier Giroud ad essere ancora una volta il principale indiziato rossonero alla marcatura, a 3,00, con il portoghese a 3,75. In casa dell’Atalanta, Lookman e Koopmeiners sono attualmente i due migliori attaccanti, con 7 reti ciascuno:il gol del primo è a 3,75 mentre per la firma nel match dell’olandese si sale a 5,00. Da segnalare la crescita esponenziale di De Ketelaere, trequartista in grado di mettere a segno 6 reti e di fornire altrettanti assist, che nella passata stagione ha deluso proprio tra le fila rossonere: la rete dell’ex di turno si gioca a 4,50.

La Juventus non può più sbagliare. I bianconeri non vincono in campionato da ben 4 giornate e hanno interrotto bruscamente la corsa scudetto, obbligatorio dunque tornare ai 3 punti e l’occasione arriva nel match interno con il Frosinone: gara in discesa per gli uomini di Allegri, vincenti a un rasoterra 1,33, si sale a 9 volte la posta per il successo dei ciociari, alta anche la quota pareggio, a 5,25. Senza rivali l’Inter, che continua a macinare gioco e vittorie, come dimostra l’imbattibilità fatta registrare in tutto il 2024, con una striscia positiva fatta di 9 vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta. I nerazzurri vanno a Lecce e hanno in pugno l’ennesimo successo, a 1,42 contro il 7,25 dei salentini e il 4,75 del pareggio. Esordio vincente sulla panchina del Napoli per Calzona, gli azzurri vanno a Cagliari, dove non perdono dal 2009: partenopei favoriti anche stavolta, a 1,85, a 4,00 la vittoria dei sardi.

Da non perdere il posticipo della 26esima giornata tra Fiorentina e Lazio al Franchi, scontro diretto per l’Europa, con le due squadre divise da appena due punti. La Lazio è una vera e propria bestia nera per la viola che è la squadra più battuta dai biancocelesti (58 vittorie in 147 match) e quella contro cui ha segnato più gol (206) in Serie A.Stavolta però il pronostico è dalla parte degli uomini di Italiano, avanti a 2,30, il segno X è a 3,20, mentre il blitz dei capitolini a Firenze vale 3,25. La Roma insegue il quarto posto nel match casalingo con il Torino, i giallorossi navigano verso la quinta vittoria in campionato, a 1,95, mentre si attesta a 4,25 il successo granata. Il pareggio, risultato del match d’andata e dello scorso anno, si gioca a 3,25.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisognagiocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa