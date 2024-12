Serie A, Tanti Big-match Dopo Natale: Equilibrio In Quota Tra Atalanta E Lazio, Juve Ok Contro La Fiorentina

30 Dicembre 2024

– Roma, 27 dicembre 2024 – Dopo Natale, la Serie A torna in grande stile. Fine settimana ricco di big match quello valido per la diciottesima giornata di campionato, a partire dal posticipo di sabato. La capolista Atalanta fa visita alla Lazio , in una trasferta con molte insidie. Lo dimostrano le quote di Planetwin365 , che vedono avanti la dodicesima vittoria di fila della Dea a 2,43 , con il segno «1» e il pareggio offerti a 2,85 e 3,30 . Equilibrio anche nelle scelte degli scommettitori: il 39% ha optato per il colpo ospite, il 33% per il successo biancoceleste e il 28% per il pari. Nonostante l’ottimo rendimento difensivo in trasferta della Dea, comanda in quota il segno Goal (1,66) sul No Goal (2,20). Tra Over 2,5 e Under 2,5 avanti la prima opzione a 1,77. Sfida particolare per Castellanos , che, contro l’Atalanta, ha trovato la prima rete in Serie A: la sua firma paga 2,85, mentre tra gli ospiti Lookman e De Ketelaere sono offerti a 3,00 e 3,50.

Domenica alle 18 altra sfida di cartello. Contro la Fiorentina , la Juventus è chiamata a dare continuità alla vittoria sul campo del Monza. I bianconeri partono avanti su Planetwin365 a 1,90 , mentre Palladino insegue a 4,32 . L’ipotesi pareggio (sarebbe il ventunesimo del 2024 bianconero) si gioca a 3,25 . Gli ultimi nove precedenti tra campionato e coppe hanno visto prevalere l’Under 2,5, avanti a 2,03, sull’Over 2,5, proposto a 1,70. Duello tra ex in chiave marcatori: Vlahovic parte in pole a 2,25, in vantaggio sull’ex compagno Kean , in lavagna a 3,50. Dopo il gol al Monza, il bis di Nico Gonzalez contro la sua ex squadra vale la quota di 2,85.

Fari puntati anche su San Siro, dove nel posticipo di domenica andrà in scena Milan-Roma . I rossoneri, imbattuti contro i giallorossi da ben nove sfide, sono favoriti su Planetwin365 a 2,23 , con il 3,18 del segno «2» e il 3,30 del pari. Trend positivo del Milan nelle gare casalinghe contro i giallorossi: almeno due gol nelle ultime sei gare. Dati che fanno pendere le quote verso l’Over 2,5 offerto a 1,80 contro l’1,90 dell’Under 2,5. Duello tra amici ed ex compagni fra Morata e Dybala : il centravanti rossonero vale 3,10, mentre la Joya, dopo la doppietta al Parma, è proposto a 3,50. Turno in discesa in quota per Napoli e Inter , pronte a sfruttare un eventuale passo falso dell’Atalanta: gli azzurri ( 1,24 ) viaggiano a bassa quota in casa del Venezia (10,80), così come i nerazzurri ( 1,41 ) a Cagliari (6,85).