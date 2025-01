Serie Hypershell X: Ridefinire la mobilità all’edizione di CES 2025

7 Gennaio 2025

SHENZHEN, Cina, 7 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Hypershell, leader nella produzione di PowerSuit basata sulla tecnologia Exoskeleton, annuncia con orgoglio la sua partecipazione all’edizione di CES 2025 in seguito al lancio di successo della serie Hypershell X. Per celebrare questo traguardo, l’Hypershell Carbon X è stato nominato destinatario del riconoscimento Best of Innovation dei CES Innovation Awards® 2025 nella categoria Robotica.

Hypershell è leader nella tecnologia PowerSuit, che coniuga l’innovazione con la missione di dare potere alle persone e di riconnetterle con la natura. L’attenzione dell’azienda nei confronti dell’esplorazione e della sostenibilità ha ottenuto consensi a livello mondiale, con oltre 1,3 milioni di dollari raccolti su Kickstarter e Indiegogo in un mese, con il sostegno di oltre 2.900 finanziatori. Ulteriori finanziamenti multimilionari evidenziano il potenziale trasformativo della tecnologia Hypershell. Inoltre, tutti gli ordini di crowdfunding saranno evasi a breve e ringraziamo i nostri sostenitori per il loro continuo supporto.

La serie Hypershell X rivoluziona l’esplorazione all’aria aperta. Con un peso di soli 2,4 kg (batteria inclusa), garantisce un’autonomia di 17,5 km con una singola carica. Grazie al sistema avanzato di motori esoscheletrici M-One, fornisce 800 W di potenza di assistenza, aumentando la forza degli arti inferiori del 40% e riducendo lo sforzo fisico del 30%. Progettata per offrire comfort e adattabilità, la serie X è dotata di dimensioni regolabili, 300° di libertà di torsione e una resistenza a temperature che vanno da -20°C a 60°C, con resistenza alla polvere e all’acqua di classe IP54.

A completamento della serie X, la tuta AeroFlex Softsuit migliora il comfort dell’utente grazie a una distribuzione del carico e a una traspirabilità superiori, rendendola la compagna di esplorazione ideale. Integrato con la tecnologia MotionEngine, PowerSuit utilizza algoritmi basati sull’intelligenza artificiale e sensori ad alta precisione per fornire assistenza personalizzata in tempo reale. Prevedendo e adattandosi ai movimenti dell’utente, il sistema offre un’esperienza fluida e intuitiva.

I visitatori del CES 2025 potranno sperimentare in prima persona la serie Hypershell X presso lo stand n. 60101 del padiglione G alla Venetian Expo di Las Vegas, dal 7 al 10 gennaio 2025. Dopo l’evento, la serie Hypershell X sarà disponibile a livello globale a partire dal 20 gennaio 2025, con prezzi a partire da $ 799/€ 899.

Informazioni su Hypershell

Fondata nel 2021, Hypershell è leader nella tecnologia PowerSuit, che promuove il potenziale umano attraverso l’innovazione. La nostra missione è trasformare gli stili di vita con tecnologie che potenziano le persone e ridefiniscono la mobilità. Combinando robotica, ergonomia e intelligenza artificiale, creiamo prodotti che superano i limiti, rimettono in contatto gli utenti con la natura e ispirano nuove possibilità. Impegnata nella sostenibilità, Hypershell consente di realizzare esperienze straordinarie e promuove il progresso verso un futuro più connesso.

