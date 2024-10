Server dedicato: scopriamo cos’è questo servizio e in quali casi è ideale

24 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 24 ottobre 2024 – Ogni sito ha un’identità unica, così come un insieme di esigenze peculiari che rispecchia il suo scopo, la sua audience e le sue funzionalità. Che si tratti di un e-commerce in rapida espansione, un forum affollato di discussioni attive, o una piattaforma streaming, ciascun progetto online richiede una base solida su cui costruire le proprie operazioni digitali. Ed è qui che entrano in gioco le soluzioni di hosting.

Mentre le opzioni di hosting condiviso possono rivelarsi la scelta ideale per progetti più leggeri o in fase iniziale, man mano che un sito cresce in complessità e traffico, le sue esigenze cambiano. Diventa quindi fondamentale adottare una soluzione flessibile e affidabile che possa garantire prestazioni ottimali, sicurezza avanzata e la possibilità di personalizzazione al massimo livello.

Questo è il contesto in cui i server dedicati si distinguono come la soluzione ideale. Questa soluzione offre risorse esclusive e un controllo totale sull’ambiente e risponde magistralmente alle esigenze specifiche di siti ambiziosi e in perenne evoluzione. Il servizio proposto da www.vhosting.com offre una varietà di soluzione per incontrare, oltre alle esigenze pratiche e tecniche, anche quelle di convenienza.

Per tutte le esigenze connesse al mondo web, come ad esempio mettere in rete un nuovo sito Internet, strutturare un archivio virtuale, realizzare una piattaforma Intranet aziendale o altro ancora, è necessario dello “spazio” in cui la risorsa andrà allocata e che ne renderà possibile la fruizione.

Questo spazio è appunto il server: la rete Internet, infatti, non è altro che un insieme di computer connessi l’uno all’altro, alcuni usufruiscono del servizio (i cosiddetti “client”), altri invece (i “server”) lo rendono disponibile.

Se si necessita di un server, dunque, le alternative sono fondamentalmente due: ci si può procurare un’infrastruttura di proprietà, in cui collocare le proprie risorse, oppure si può usufruire di un servizio esterno fornito da società specializzate, come VHosting, i cosiddetti “provider”.

Dal punto di vista tecnico anche il server dedicato rientra tra i servizi di Web Hosting, ma c’è una differenza sostanziale: mentre nell’hosting tradizionale le risorse del server sono condivise con altri clienti, nel server dedicato viene assegnata al singolo cliente un’intera “macchina fisica”, uno spazio che diventa la soluzione ideale se si necessita di prestazioni di un livello più alto rispetto al solito.

Sebbene, come appena detto, si ricorra al Web Hosting nella grande maggioranza dei casi, può accadere che vi siano delle realtà che necessitino di performance ad altissimo livello, si pensi ad esempio ai “colossi” dell’e-commerce, alle piattaforme di streaming, oppure alla Pubblica Amministrazione ed ai servizi che eroga online.

In casi come questi un server di proprietà può effettivamente essere preferibile al servizio di Web Hosting tradizionalmente inteso, ma questo, come detto, comporta degli oneri non da poco.

Anzitutto il server deve essere collocato in locali idonei e assolutamente sicuri, l’azienda deve farsi carico di tutta la sua gestione tecnica, sia in termini di manutenzione che di eventuali riparazioni, e non tutte le imprese dispongono di personale con questo tipo di competenze, senza trascurare gli elevati costi.

Ebbene, il server dedicato è una soluzione che nasce proprio per ovviare a queste criticità.

L’utilizzo esclusivo di questa risorsa hardware assicura ovviamente dei notevoli vantaggi in termini di performance, oltre che di sicurezza, di conseguenza il server dedicato sa essere la soluzione ideale per tutte le aziende che necessitano di prestazioni ben superiori alla norma, ma che vogliono evitare incombenze tecniche e altre potenziali criticità.

Con un server dedicato infatti è possibile godere di una connessione più veloce, a seconda delle larghezza di banda, e la possibilità di accogliere più utenti all’interno del proprio sito.

Di fatto, dunque, scegliere un server dedicato significa far convivere le performance di altissimo profilo di un server di proprietà con tutti i punti di forza di un servizio Hosting fornito da società esterne specializzate.

Per i siti web con esigenze avanzate disporre di una soluzione di hosting che garantisca prestazioni eccellenti, sicurezza affidabile e massima personalizzazione è un valore basilare. In un contesto in cui tali requisiti possono fare la differenza per il successo, VHosting si pone come partner tecnologico ideale grazie alle sue soluzioni mirate.

Per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti, VHosting offre due opzioni per i server dedicati: Business e Low Cost. La prima è pensata per le aziende più strutturate e con necessità complesse, mentre la seconda è pensata per i siti più piccoli ma che necessitano dei vantaggi di sicurezza e privacy che solo un server dedicato può dare.

Entrambe le soluzioni sono completamente gestite, in maniera tale da permettere ai clienti di concentrare i loro sforzi esclusivamente sullo sviluppo e l’ottimizzazione delle loro applicazioni, lasciando le complessità tecniche agli esperti di VHosting.

Con i server dedicati Linux Fully Managed, sono garantite non solo stabilità e affidabilità, con un uptime del 99.90% su base annuale, ma anche un hardware di ultima generazione con dischi SSD NVMe e un sistema Raid Software incluso. Queste caratteristiche rendono le soluzioni adatte a ospitare qualsiasi tipologia di sito web, sia per privati che per aziende, assicurando che la tecnologia non sia mai un limite, ma, piuttosto, un trampolino di lancio verso l’innovazione. Con VHosting, è possibile guardare al futuro digitale con fiducia e senza compromessi.

