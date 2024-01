Servizio di My China Story: tour dei vlogger stranieri alla scoperta dell’Asse centrale di Pechino

Gennaio 31, 2024

PECHINO, 30 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Pechino non sorprende i numerosi vlogger stranieri solo per la sua rapida modernizzazione attuale, ma ne risveglia l’interesse anche per l’aspetto storico.

Di recente, alcuni vlogger internazionali hanno pubblicato nuovi video in cui parlano dell’Asse centrale di Pechino, una linea che si snoda da nord a sud passando per il centro di Pechino, hanno fatto tour per ammirare gli edifici storici che si trovano lungo quest’asse e hanno illustrato nei loro video le loro conoscenze in merito.

Jack, un vlogger americano, si è recato al museo di architettura antica di Pechino (il tempio di Xiannongtan), un sito storico che si trova all’estremità meridionale dell’Asse centrale. Nel suo vlog, Jack esprime il suo stupore di fronte alla struttura straordinaria degli edifici storici cinesi.

Il vlog di Jack è stato visto e apprezzato da numerosi utenti cinesi di Internet, che nei loro commenti hanno detto che “il tempio di Xiannongtan è una parte importante dei nostri ricordi d’infanzia perché la nostra scuola elementare negli anni ’70 organizzava moltissime attività là, da eventi sportivi alla visione di cinema all’aperto o allenamenti per atleti di sollevamento pesi.”

Yenny, una vlogger dell’Indonesia, è andata a fare acquisti in Qianment Street, una strada commerciale secolare situata sull’Asse centrale. Dopo un assaggio del cibo locale di Pechino, noodle con pasta di soia e tanghulu (un bastoncino di frutto di cratego rivestito di zucchero), Yenny ha detto nel suo vlog che “si possono trovare moltissimi famosi negozi con una reputazione di lunga data su Qianmen Street. La strada è una tappa obbligata per chi visita Pechino.”

Nei commenti del vlog, alcuni utenti internazionali di Internet hanno affermato di essere venuti a conoscenza dell’Asse centrale di Pechino grazie al vlog di Yenny e l’hanno incoraggiata a continuare a promuovere la cultura indonesiana e quella cinese.

David Symington (noto con il nome di vlogger Sixuwanqian) è un vlogger britannico che ha realizzato un tour fino all’Altare della Terra e del Grano (parco Zhongshan) e alla Torre del Campanile. Dopo una visita a questi due luoghi storici dell’Asse centrale, Symington ha affermato che i cinesi danno sempre connotazioni culturali tradizionali alle cose più comuni, un atteggiamento che rispecchia la saggezza di questo popolo.

Gli utenti di internet hanno commentato sotto il vlog che aspettano che Symington realizzi una serie di vlog sull’Asse centrale di Pechino.

Il Tempio del Cielo, un sito storico risalente a 600 anni fa, è uno dei principali patrimoni storici e culturali dell’Asse centrale. Dopo aver visitato il Tempio del Cielo, il vlogger britannico Adam ha spiegato nel suo video che gli edifici nel tempio sono perfettamente simmetrici. È difficile immaginare che tutti questi edifici sono stati costruiti dopo il 1420. È fantastico!

Alcuni internauti che hanno visualizzato il video, nei loro commenti hanno apprezzato il fatto che il vlog di Adam metta in evidenza il fascino di questi edifici storici.

Nei loro video, questi vlogger internazionali non solo mostrano splendidi scorci dell’Asse centrale di Pechino, ma consentono anche al loro pubblico di conoscere meglio la storia e la cultura di Pechino. Il modo in cui osservano Pechino e raccontano storie sulla città richiama molta attenzione e genera numerosi commenti.

Contatto: Li Dixuan Tel: 008610-68996991 E-mail: mychinastory@cnmatters.com Link YouTube: https://youtu.be/7ue37hGLzGc?si=-A1tG58GtTL9SROZ

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2329943/china_story_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/servizio-di-my-china-story-tour-dei-vlogger-stranieri-alla-scoperta-dellasse-centrale-di-pechino-302049476.html