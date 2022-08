SESAMI DÀ IL BENVENUTO AL LEADER MONDIALE ARCA E RAFFORZA LA SUA LEADERSHIP GLOBALE NELLE SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE DEL CONTANTE

Agosto 26, 2022

– ARCA amplia in modo significativo l’offerta di dispositivi intelligenti di Sesami per gli istituti finanziari, banche e le aziende consumer; approfondisce le sue capacità globali di R&S e produzione

MONTREAL, AMSTERDAM, Paesi Bassi e Dallas, Texas, 26 agosto 2022 /PRNewswire/ — Sesami Cash Management Technologies (“Sesami”), integratore globale dell’ecosistema del contante e società di tecnologia finanziaria, è lieta di dare il benvenuto ad ARCA, rafforzando la propria leadership globale nell’automazione del contante. ARCA è leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche per il contante e produttore leader di mercato di riciclatori di contante per istituti bancari.

“Con il suo team di talento, il solido portafoglio di prodotti per il ricircolo del contante e le impressionanti capacità di sviluppo e produzione di prodotti a livello globale, ARCA amplia in modo significativo l’offerta di dispositivi intelligenti di Sesami, approfondisce le nostre capacità di ricerca e sviluppo interne ed espande ulteriormente la nostra impronta globale e la nostra base di clienti”, ha dichiarato Stéphane Gonthier, Chief Executive Officer di Sesami. “Quest’ultima acquisizione di un’azienda leader nelle soluzioni tecnologiche per il contante rafforza ulteriormente il posizionamento di Sesami come unico operatore nel mercato globale in grado di fornire proprie soluzioni per l’ecosistema del contante end-to-end, possedendo la tecnologia, il software e i servizi necessari alle istituzioni bancarie e le imprese di consumo”.

ARCA è il secondo fornitore al mondo di riciclatori di contante (TCR) e dei relativi servizi di supporto, con una quota di mercato significativa in Nord America e in Europa, con la posizione di leader in Canada, Spagna e Messico. I TCR consentono di automatizzare i depositi e i prelievi di contante, aiutando le istituzioni finanziarie a semplificare le attività di gestione del contante in filiale. Con clienti in oltre 50 Paesi, i prodotti e i servizi di ARCA sono stati venduti a più di 500 banche in tutto il mondo.

“Sono incredibilmente orgoglioso del ruolo di leader globale che ARCA ha assunto dalla sua fondazione, quasi 25 anni fa, riconosciuto dai nostri clienti per il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza. Sono certo che il prossimo capitolo di ARCA e del suo talentuoso team sarà ricco di soddisfazioni in quanto parte di Sesami e nel perseguimento della prossima fase di crescita di ARCA”, ha dichiarato Mort O’Sullivan, fondatore di ARCA.

“Con il nostro portafoglio di prodotti e la nostra piattaforma di servizi leader del settore, oltre ai prodotti evolutivi e alle future innovazioni in cantiere, siamo entusiasti delle significative opportunità di crescita che ci attendono con l’ingresso in Sesami. Non vediamo l’ora di far crescere la nostra base di clienti di istituti finanziari a livello globale, a sostegno della continua automazione delle reti bancarie al dettaglio, una trasformazione in cui i nostri dispositivi intelligenti per la gestione del contante giocano un ruolo fondamentale”, ha dichiarato Hank Winfield, Presidente di ARCA.

Con sede centrale in North Carolina, ARCA conta circa 320 dipendenti con uffici nel Regno Unito, in Francia e in Italia e un impianto di produzione primaria all’avanguardia in Italia. Fondata nel 1998, ARCA è leader mondiale nelle tecnologie di automazione del contante, con la reputazione di fornire prodotti affidabili con tempi di consegna brevissimi, che non hanno eguali sul mercato, e un impegno per l’eccellenza nel servizio e nell’assistenza per tutta la durata dei suoi prodotti. Istituti finanziari, rivenditori e produttori OEM di chioschi e self-service di tutto il mondo si affidano ai prodotti ARCA per ottimizzare le operazioni di cassa e risparmiare tempo e denaro, aumentando al contempo l’efficienza e la sicurezza del contante.

Informazioni su Sesami

Sesami, un’entità indipendente di Garda World Security Corporation, è l’unica vera piattaforma globale end-to-end per l’ecosistema del contante, che offre software, dispositivi intelligenti e servizi gestiti che aiutano gli istituti finanziari e le aziende del settore consumer a ottimizzare le prestazioni dell’ecosistema del contante attraverso un unico fornitore di soluzioni di custodia. Per maggiori informazioni visitate il sito www.sesami.io e seguiteci su LinkedIn.

