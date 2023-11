Novembre 21, 2023

A Milano, mercoledì 22 novembre 2023, dalle 13 alle 15, all’interno dell’European Pro Bono Week, si terrà la sesta edizione dell’Italy Pro Bono Day, evento annuale dell’associazione Pro Bono Italia ETS, ospitato dallo Studio legale White & Case, Piazza Armando Diaz 2. È possibile partecipare sia in presenza che via streaming, registrandosi al seguente link.

Milano, 21 novembre 2023. “Per la sesta edizione dell’Italy Pro Bono Day, che si colloca nell’ambito dell’European Pro Bono Week, con eventi in 18 città europee, abbiamo scelto di confrontarci apertamente con i nostri principali interlocutori (non-profit, giuristi d’impresa, cliniche legali) per comprendere come massimizzare l’impatto del pro bono legale nel nostro Paese” – commenta il Presidente, Avv. Giovanni Carotenuto – “Il nostro è un duplice obiettivo: partire dal presente, effettuando un “tagliando” delle esigenze legali più comuni del mondo non-profit ed ascoltando le testimonianze di pregevoli iniziative in corso (come i collaborative plan), e guardare al futuro, finalizzando alcuni progetti (come le linee guida per lo svolgimento del pro bono in team misti avvocati-giuristi d’impresa) ed individuandone di nuovi che permettano ulteriori ambiti di collaborazione con non-profit e cliniche legali (come i tavoli permanenti)”. L’evento si aprirà con la 48a Italian Pro Bono Roundtable, articolandosi attraverso la presentazione di non-profit nuove alla nostra rete e delle relazioni annuali delle Clearinghouse di CSVnet e Pro Bono Italia, per poi raccogliere le testimonianze di Medici Senza Frontiere e Save the Children International e dei collaborative plan coordinati da CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili) e KIND (Kids in Need of Defense)/CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). Seguirà la presentazione delle linee guida per lo svolgimento di attività pro bono in team misti avvocati – in house counsel, con la partecipazione di AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa). Concluderemo i lavori con un momento celebrativo dell’anno, alla presenza della delegata del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Valentina Masi.

Pro Bono Italia ETS: co-fondata nel 2017 e presieduta dall’Avv. Giovanni Carotenuto, l’associazione conta attualmente 48 associati (avvocati, Studi legali e associazioni forensi), una rete di circa un migliaio di persone (tra cui, giuristi d’impresa, cliniche legali ed enti non profit), e favorisce lo stabilimento in Italia di un ecosistema sociale e giuridico per la promozione di una cultura del pro bono. Con la recente iscrizione nel Registro Ufficiale Enti del Terzo Settore (RUNTS), l’associazione ha assunto la qualifica di ETS, confermando così la sua vocazione di ente senza scopo di lucro.

Contatti: Associazione Pro Bono Italia ETS – Via G. Serbelloni n. 4, Milano (MI)