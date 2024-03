SÉZANNE A TOKYO CONQUISTA IL POSTO NO.1 NELLA CLASSIFICA ASIA’S 50 BEST RESTAURANTS 2024

26 Marzo 2024

Per l’elenco completo da 1 a 50 fare clic qui.

SEOUL, Corea del Sud, 26 marzo 2024 /PRNewswire/ — Sézanne a Tokyo è stato nominato The Best Restaurant in Asia, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, alla cerimonia dal vivo di conferimento dei riconoscimenti di Asia’s 50 Best Restaurants 2024. La prestigiosa cerimonia si è svolta in collaborazione con i partner della destinazione ospitante, il Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) e il Seoul Metropolitan Government.

Creato dai voti dell’Asia’s 50 Best Restaurants Academy, un influente gruppo con equità di genere di 318 esperti – scrittori e critici gastronomici, chef, ristoratori e leader culinari regionali – l’elenco di quest’anno comprende ristoranti di 19 città in tutta la regione e otto nuove aggiunte.

Diretto dallo chef Daniel Calvert, Sézanne offre una cucina neofrancese che mette in risalto classici moderni con precisione esperta, incorporando ingredienti giapponesi di alta qualità. Situato al settimo piano del Four Seasons Hotel Tokyo a Marunouchi, il ristorante trae ispirazione dall’omonima città nella regione francese dello Champagne. L’esperienza culinaria comprende un’ampia selezione di rare bottiglie di champagne, spumanti artigianali e cuvée vintage.

Commenta William Drew, Direttore contenuti Asia’s 50 Best Restaurants: “Estendiamo le nostre sincere congratulazioni agli stimati ristoranti presenti nella classifica di quest’anno, un vero esempio della vivacità e della diversità del panorama culinario asiatico. Un ringraziamento speciale va all’intera squadra di Sézanne: la sua cucina impeccabile, l’ospitalità e l’approccio innovativo hanno fatto sì che il ristorante diventasse una destinazione imperdibile”.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2372215/50_Best_Tokyo.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2369826/50_Best_List.pdfLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2321642/50_Best_Logo.jpg

Centro multimediale: https://mediacentre.theworlds50best.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sezanne-a-tokyo-conquista-il-posto-no1-nella-classifica-asias-50-best-restaurants-2024-302099746.html