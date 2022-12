SHAMIR SCEGLIE LA TECNOLOGIA DI VISIONE STEREO 3D DI IMDT PER ALIMENTARE IL SUO DISPOSITIVO DI MISURAZIONE DIGITALE DI NUOVA GENERAZIONE

Dicembre 16, 2022

Spark™ 4, il più recente dispositivo di misurazione digitale ultra-preciso di Shamir, implementa l’accurata tecnologia 3D di IMDT per offrire agli ottici un’esperienza di misurazione oftalmica semplice ed efficace

KFAR SABA, Israele, 16 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Shamir Optical Industry Ltd., leader mondiale nella progettazione e produzione di lenti e stampi progressivi di alta qualità per il settore oftalmico, ha recentemente annunciato il lancio del suo dispositivo di misurazione digitale di nuova generazione, Spark™ 4, che utilizza un sofisticato sistema elettro-ottico basato sulla migliore tecnologia di visione stereo 3D della categoria, sviluppata da IMDT, società tecnologica israeliana in rapida crescita specializzata in complessi sistemi di visione edge e intelligenza artificiale.

Il sistema avanzato di misurazione della lente Spark™ 4 è stato sviluppato e creato in modo unico da IMDT. Utilizzando la tecnologia 3D proprietaria e sei sensori per fotocamere ad alta risoluzione, la tecnologia di visione di IMDT porta la precisione di sistema di Spark™ 4 ad un livello mai visto prima.

“In Shamir ci impegniamo a creare i prodotti più innovativi sia per i pazienti che per i professionisti e a sviluppare le migliori soluzioni di misurazione”, ha dichiarato Elad Asulin, System Engineer di Shamir. “Per realizzare la nostra tecnologia più recente e avanzata, Spark™ 4, avevamo bisogno di una piattaforma di elaborazione 3D e di intelligenza artificiale end-to-end flessibile. IMDT era un partner naturale per questo progetto grazie alla sua competenza e alla sua comprovata capacità di sviluppare la piattaforma, inclusa la ricerca del sensore di fotocamera giusto e di altri componenti e la loro integrazione. Hanno fuso diverse discipline, integrato una varietà di API e creato un’interfaccia utente che ci consente di continuare lo sviluppo dei nostri prodotti e di essere in grado di aggiungere ulteriori funzionalità in futuro”.

“IMDT sta rapidamente diventando un operatore importante nel settore medico e semi-medico grazie alle sue tecnologie 3D, computer vision e multi-sensore”, ha dichiarato Avi Shimon, CEO e co-fondatore di IMDT. “Siamo risoluti nel nostro impegno ad avere un impatto positivo su questi settori e siamo disponibili a ulteriori potenziali collaborazioni con Shamir per future innovazioni e miglioramenti dei prodotti”.

Informazioni su IMDTIMD Technologies è specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti e soluzioni tecnologiche avanzati e complessi. Fondata da Avi Shimon, Arnon Tadmor e Ram Boukobza nel 2017, IMDT vanta oltre 50 anni di esperienza in hardware, software, computer vision e intelligenza artificiale per dare vita a idee innovative creando dispositivi e soluzioni intelligenti e personalizzati. IMDT promuove solide relazioni con i principali produttori di chip per fornire progetti modulari e chiavi in mano in campo medico, robotico, per smart city, smart home e IoT industriale, nel modo più efficiente ed economico.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.imd-tec.com

Oppure puoi trovarci su LinkedIn all’indirizzo http://www.linkedin.com/company/imd-technologies/

Per ulteriori informazioni su Shamir, visita il sito https://shamir.com/

Contatti

Avi Shimon, CEO e fondatoreCell. +972 54 678 9679E-mail. info@imd-tec.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1968947/imdt_spark4.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1968946/imdt_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/shamir-sceglie-la-tecnologia-di-visione-stereo-3d-di-imdt-per-alimentare-il-suo-dispositivo-di-misurazione-digitale-di-nuova-generazione-301704999.html