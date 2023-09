Si consolida l’offerta di sport virtuali

Settembre 28, 2023

(Milano, 28 settembre 2023 ) – Milano, 28 settembre 2023 – Snaitech, uno dei principali operatori in Italia nel settore del gioco legale, e Inspired Entertainment, fornitore leader di contenuti, sistemi e soluzioni di gioco, annunciano oggi il consolidamento della propria collaborazione.

Inspired rinnova la propria partnership con Snaitech in qualità di fornitore di sport virtuali: in virtù dell’accordo garantirà prodotti ed esperienze di gioco all’avanguardia disponibili sia sulle piattaforme online che presso la capillare rete di punti vendita retail del Gruppo.

«Siamo felici che la collaborazione con Inspired continui a crescere e consolidarsi nel corso degli anni – ha commentato Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech. – L’accordo amplia la nostra offerta con prodotti all’avanguardia e di indiscutibile qualità che vanno ad implementare l’esperienza di gioco ed intrattenimento esclusiva, immersiva e tecnologicamente sofisticata che ricerchiamo e costruiamo ogni giorno per i nostri consumatori, senza eccessi e perseguendo una modalità di gioco che sia sempre, e prima di ogni cosa, responsabile e consapevole».

«Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership con Snaitech, continueremo ad impegnarci per fornire prodotti eccezionali a supporto delle piattaforme retail e online del Gruppo – ha dichiarato Brooks Pierce, Presidente e CEO di Inspired. – Abbiamo diversi prodotti interessanti in fase di sviluppo che daranno agli utenti italiani la possibilità di accedere alle nostre proposte più innovative nel campo degli sport virtuali. Siamo certi che l’esperienza fornita sarà ancor più unica ed accattivante».

I prodotti Virtual Sports di Inspired hanno raggiunto una popolarità globale, conquistando utenti in 35 Paesi attraverso una vasta rete di oltre 40.000 punti vendita e più di 100 siti web.

Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,3%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,8%). Nel 2022 Snaitech ha registrato ricavi per circa 900,4 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

About Inspired Entertainment, Inc

Inspired offre un portfolio di contenuti, tecnologie, hardware e servizi in costante evoluzione per gli operatori di gioco regolamentati nel mercato del gaming, scommesse, lotterie, social media, attraverso canali fisici e digitali in tutto il mondo. I prodotti Inspired per il gaming, gli sport virtuali e il leisure si rivolgono ad un’ampia varietà di giocatori, rappresentando nuove opportunità di crescita per gli operatori. Inspired opera in circa 35 giurisdizioni in tutto il mondo fornendo sistemi di gioco, terminali e giochi su circa 50.000 gaming machines installate in sale scommesse, pub, corner e sale giochi; sport virtuali in oltre 32.000 punti vendita retail e vari siti online; giochi digitali su oltre 170 siti web; un’ampia gamma di soluzioni per il leisure fruibili su oltre 16.000 terminali. Per maggiori informazioni: www.inseinc.com

