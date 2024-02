Si intitola “scatola vuota“ ed è il nuovo singolo della cantante Carla Diletta

Febbraio 2, 2024

(Adnkronos) – La giovane artista indie pop lancia un nuovo brano con l’etichetta milanese NEEDA Records e si fa portavoce di una generazione che difende l’amor proprio e la forza di ripartire da sé stessi dopo ogni delusione

Lecce, 2 febbraio 2024. Ancora novità nella carriera della giovane artista Carla Diletta: oggi, venerdì 2 febbraio 2024, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “scatola vuota”, con distribuzione NEEDA Records di Milano.

“Sono molto entusiasta di questo nuovo pezzo che nasce dal sodalizio con il produttore David Maria Campese, in arte “solo hurricane”, col quale la mia musica si avvolge di note nuove e fresche. Il titolo si collega alla metafora della scatola vuota, un modo per spiegare quel momento in cui, alla fine di una relazione sentimentale, ognuno di noi dovrebbe raccogliere e custodire amor proprio e autostima, ripartendo da sé e dando vita a nuovi ricordi.” È così che commenta il suo nuovo brano Carla Diletta, cantautrice indie pop classe 1999.

Accompagnandosi con chitarra e pianoforte, tanto nella scrittura del suo ultimo singolo, quanto in quella di tutto il suo repertorio, Carla Diletta traduce in musica delle potenti riflessioni che nascono da esperienze di vita vissuta. “Sono particolarmente entusiasta della seconda strofa di Scatola vuota, quella in cui provo a rappresentare ciò che accade quando, alla fine di una storia d’amore, la persona amata ci sferra uno schiaffo metaforico, uccidendo definitivamente la vecchia versione di sé. Un momento di dolore e di delusione ma anche di rinascita e di risveglio, perché ci fa capire che le cose sono inevitabilmente cambiate”, prosegue la cantante. E così, uno schiaffo metaforico, sancendo la fine di una relazione, si trasforma in un’occasione per ritornare lucidi, svegli e consapevoli del proprio valore.

Un brano intenso e al contempo delicato, in cui la cantautrice di origine salentina, trasmettendo ancora una volta messaggi di speranza e amor proprio, si fa portavoce di una generazione che cerca di far emergere senso di dignità, coscienza del proprio valore e rispetto di sé stessi.

CONTATTI: https://carladiletta.com/