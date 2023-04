Sicily Addict, il gusto unico delle eccellenze enogastronomiche siciliane a portata di click

Aprile 13, 2023

(Adnkronos) – Milano, 13 aprile 2023. Dagli arancini ai cannoli, passando per creme spalmabili e conserve. Nello spazio di qualche istante su Sicily Addict (www.sicilyaddict.it) è semplice trovare un’ampia selezione di bontà tipiche siciliane, realizzate con materie prime locali e metodi artigianali. Si tratta, del resto, della prima pasticceria e rosticceria online siciliana, che ha già conquistato la fiducia di oltre 55.000 clienti. Lo store nasce dal desiderio di ridare voce ad una terra che da sempre realizza prodotti enogastronomici inimitabili, apprezzati in tutto il mondo.

Nell’offerta di Sicily Addicts’incontrano più di 300 specialità tipiche della tradizione isolana, dalle preparazioni salate a quelle dolci. Alcuni esempi? Nella sezione dedicata alla rosticceria è facile scoprire arancini pronti da friggere a casa, per fare un’esperienza gastronomica indimenticabile. Tra le numerose alternative spiccano gli Arancini Burro e Prosciutto cotto, gli Arancini al Ragù di Suino Nero Dei Nebrodi, gli Arancini Pistacchio e Speck e quelli alla Norma.

Disponibili, chiaramente, anche tantissime proposte per quanti prediligono i sapori più dolci: cannoli, pasta di mandorle, biscottini al pistacchio, torta di nocciole o cassata siciliana su Sicilyaddict.it. Spazio, poi, a conserve, farine, pasta, olio, condimenti, spezie, birre, vini e distillati.

Molto apprezzate dal pubblico sono le Sicilybox. Di cosa si tratta? Di confezioni contenenti una selezione di prodotti tipici siciliani, ottime per fare un regalo unico e gustoso. Varie sono le opzioni tra cui l’utente può scegliere. La Sicilybox WELCOME KIT include 5 Kit Cannoli Experience e 4 Arancini misti, mentre la Sicilybox ARRICRIATA comprende Kit 5 Cannoli siciliani CLASSICI, Kit 5 Cannoli PISTACCHIO LOVERS, Arancini misti 8 pezzi, Torta Pistacchio.

Per quanto riguarda le spedizioni, avvengono in 48/72 ore lavorative dalla partenza dell’ordine e diventano gratuite per importi di oltre 59,90 euro. Naturalmente, per garantire che i prodotti mantengano le loro peculiari caratteristiche vengono impiegati imballaggi a temperatura controllata.

Le modalità di transazione previste dall’e-commerce sono sinonimo di sicurezza e massima trasparenza. È possibile scegliere tra PayPal, carta di credito/debito, bonifico bancario o contrassegno.

Nell’eventualità di domande, bisogno di consigli o di assistenza, è attivo un preparato servizio di customer care multi-canale. È raggiungibile tramite WhatsApp, numero di telefono e indirizzo e-mail. Consultando il blog ufficiale dell’azienda, invece, s’incontrano ricette, idee e spunti che permettono di assaporare al meglio le sfumature uniche della tradizione siciliana.

Non solo dal negozio digitale. I prodotti sono accessibili anche presso le cloud kitchen di Milano e Firenze che, grazie alla comodità del delivery, consegnano a casa del cliente l’ordine in pochissimo tempo. Senza dimenticare, infine, che Sicily Addict si rivolge anche al mercato B2B. In questo modo, pasticcerie e rosticcerie italiane possono diventare rivenditori ufficiali.

