Sicura S.p.A. affida a KF ADV lo sviluppo della brand architecture e dell’identità visiva di Fulgard, nuovo brand di gruppo

31 Maggio 2024

(Adnkronos) – Vicenza, 31 maggio 2024 – Sicura S.p.A., azienda leader nel settore della sicurezza, sceglie KF ADV, agenzia di branding e digital, per lo sviluppo della nuova architettura di marca, dell’identità visiva e il lancio del brand Fulgard, nuovo punto di riferimento per il comparto della sicurezza sul lavoro in Italia.

Fulgard nasce dalla fusione di diverse realtà che si occupano dei molteplici ambiti legati alla sicurezza aziendale, dai sistemi antincendio alla medicina del lavoro, dalla formazione del personale alla consulenza. Il concept di Fulgard si sviluppa attorno all’idea di protezione totale. Il logo e la palette cromatica ideati rispecchiano un’azienda solida, strutturata e moderna.

Il progetto di comunicazione, ideato da KF ADV, si basa su tre asset principali: il posizionamento e lo studio del brand, la creazione dell’identità visiva e lo sviluppo di una strategia di comunicazione integrata. Un lavoro accurato e articolato attraverso il metodo Magnetic Branding®, che trova perfetta sintesi nel claim del brand: “Fulgard, essere sicurezza”.

La strategia di comunicazione, in particolare, combina creatività e performance, garantendo una presenza capillare di Fulgard su tutte le principali piattaforme digitali (LinkedIn, Meta, YouTube, Google Ads) e sui canali tradizionali (Media Relation, OOH). L’obiettivo è quello di creare brand awareness attorno alla nuova realtà e di consolidare la reputazione di Fulgard nei settori di interesse, in un’ottica di progressiva espansione.

“La collaborazione con Sicura S.p.A. ci ha permesso di lavorare a un progetto complesso e integrato, attraverso un processo di ricerca e definizione strategica che ha consolidato le caratteristiche distintive di Fulgard”, afferma Francesco Gobbato, CEO e Direttore Creativo di KF ADV. “Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e della fiducia riposta in noi da tutta la Dirigenza.”

“Abbiamo apprezzato la disponibilità e l’elevato livello di competenza specialistica dimostrato da KF ADV in ogni ambito. La possibilità di dialogare in modo altamente professionale e mirato con gli Art director, i responsabili digital, i creatori dei contenuti video, coordinati da una regia comune del progetto, ha semplificato il nostro lavoro, rendendolo armonioso e pienamente soddisfacente”, conclude Gerardo Tucciarone, Chief Sales-Marketing Officer di Sicura S.p.A.

