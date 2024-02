Sicurezza per la palestra di arrampicata con la parete più alta d’Europa con l’illuminazione di emergenza Schneider Electric

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – 21 febbraio 2024. Level 24, una tra le palestre di arrampicata più grandi in Italia, ospita la parete più alta d’Europa, di ben 24 metri. La struttura si trova a Casalecchio di Reno (Bologna) ed opera a servizio degli sportivi del territorio, professionisti e non, che devono poter frequentare la palestra in completa sicurezza.

In un ambiente di così vaste dimensioni, con un’altezza fuori dal comune, la sicurezza, dipende anche dalla garanzia di una illuminazione efficace ed efficiente e sempre funzionante.

Per rispondere a questa esigenza, Level 24 ha scelto di affidarsi alle tecnologie per l’illuminazione di emergenza di Schneider Electric, trovando nell’offerta dell’azienda il prodotto più idoneo per garantire la conformità alle normative applicabili e una soluzione di controllo efficace. L’obiettivo è garantire continuità, permettere ai tecnici di manutenzione di accedere facilmente all’impianto nonostante le elevate altezze e consentire agli atleti di continuare ad arrampicare in sicurezza anche durante gli interventi periodici previsti.

Level 24 ha quindi adottato una soluzione composta dal Soccorritore Exiway Power Control e gli apparecchi di illuminazione di emergenza Exiway Control LED, soddisfacendo con essa tutti i requisiti legislativi in termini illuminotecnici e le esigenze installative.

Offrire risposte adeguate a un contesto sportivo unico e di alto livello come Level 24 è stato possibile grazie al lavoro dello Studio Luca Rossi, che ha realizzato l’impianto nel quadro di un efficace lavoro di squadra: fattore chiave, dato che un progetto di questo tipo richiede competenze molto specifiche, sia a livello normativo che impiantistico.

“Schneider assicura una consulenza puntuale in ogni fase, dal supporto prevendita con la realizzazione dei calcoli illuminotecnici e lo studio del corretto layout per le luci, aiuto nell’individuare il corretto dimensionamento, messa in servizio. Manutenzione. Abbiamo il suo supporto in modo continuativo, con un affiancamento sul campo costante che garantisce il successo e aiuta a mantenere l’impianto efficiente e sicuro nel tempo”, commenta il responsabile dello studio, Luca Rossi.

La soluzione per Level 24

Exiway Power Control è un sistema soccorritore a batterie per l’illuminazione di emergenza, centralizzato e modulare e conforme alle norme CEI EN 50171: esso comanda e monitora i singoli apparecchi ad esso collegati, senza richiedere cablaggi aggiuntivi, tramite circuiti liberamente programmabili in base alle esigenze. Il monitoraggio di costante e punto-punto di ogni lampada, con verifica del carico applicato e con test funzionali e di autonomia, attiva notifiche che consentono di intervenire rapidamente a garantire la sicurezza delle persone. Tutte le informazioni – risultati dei test, eventi, parametri operativi – sono visualizzate sull’interfaccia web in dotazione, anche attraverso visualizzazioni su mappe grafiche.

Le lampade Exiway Control LED hanno caratteristiche di robustezza, qualità e affidabilità – attestate anche dalla garanzia di ben cinque anni; inoltre, sono realizzate con una particolare attenzione alla sostenibilità sia in termini costruttivi che in termini di trasparenza sulle informazioni rilevanti. La gamma si fregia dell’etichetta Green Premium di Schneider Electric, che identifica prodotti dotati di un Profilo Ambientale (PEP Product Environmental Profile) completo di tutte le informazioni e istruzioni per la gestione a fine vita, e conformi alle normative ambientali quali RoHS e REACH.