Siero viso: che cos’è e come si usa

25 Settembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 25 Settembre 2024. In particolare grazie all’avvento della skincare coreana nel mondo beauty, è arrivato il siero viso, un prodotto formidabile da conoscere meglio per usarlo quanto prima nel modo corretto.

Il siero viso è un concentrato di principi attivi dalla consistenza gel fluida e leggera. Proprio grazie alla sua texture, il siero penetra velocemente e più in profondità, dando i risultati in breve tempo. Per tale ragione, devi iniziare il prima possibile una routine di bellezza con un siero viso adatto al tuo tipo di pelle.

Usare un siero viso è facilissimo poiché ne bastano poche gocce, 3 o 4 al massimo, per ottenere tutti i benefici collegati. Metti il prodotto direttamente sul viso senza passarlo prima sulle mani. Concentra le gocce di prezioso siero nelle parti più bisognose del volto cioè fronte, naso e bocca. Se il siero fosse pensato per il contorno occhi, mettilo naturalmente in quella zona dove la pelle è sottile e necessita di formulazioni dedicate. Sistema una piccola goccia di siero antirughe anche sul collo per prevenire la lassità del derma.

Quando ti domandi come usare un siero viso, non si tratta solo di una questione di dove metterlo ma anche in quale sequenza. Moltissime persone struccano il viso alla meno peggio e poi mettono la crema idratante senza sapere che per avere una pelle perfetta, i passaggi da seguire sono di più.

In linea di massima, il siero viso va messo dopo aver deterso il viso con il prodotto che preferisci come struccante, latte detergente, acqua micellare, schiuma detergente. Una volta a settimana, fai uno scrub e poi usa un tonico per eliminare i residui di prodotti e regolare il pH della pelle. Ogni volta che vuoi regalarti una coccola, applica una maschera viso dopo il tonico. Dopo questi passaggi, il tuo viso è finalmente pronto ad accogliere qualche goccia di prezioso siero. Non è finita qui perché il siero va seguito dalla tua crema idratante preferita e dalla protezione solare.

La scelta del siero viso va fatta in base al tipo di pelle che hai. A differenza di altri prodotti per la skincare, il siero si occupa di problematiche molto specifiche, sebbene tutti abbiano un forte potere idratante e uniformino la grana delderma. Ad esempio, la pelle disidratata e secca beneficia maggiormente di un siero con vitamina C. Invece, se hai una pelle problematica, mista o grassa soggetta a impurità dovresti preferire un siero con niacinamide. Un derma maturo ha invece bisogno di una profonda idratazione, motivo per cui un siero all’acido ialuronico o con collagene vegetale è sempre una buona idea.

In linea di massima, dovresti usare un solo siero viso, evitando di sovrapporli poiché molto ricchi di principi attivi. Tuttavia, se vuoi trattare due problematiche contemporaneamente, puoi prevedere due sieri nella beauty routine quotidiana. L’importante è usarli in momenti della giornata diversi perciò uno il mattino e l’altro la sera.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.aroma-zone.com/