Sigarette elettroniche: un trend in crescita e un’opportunità di business

(Adnkronos) – Roma, 26 novembre 2024 – Negli ultimi anni, il mercato delle sigarette elettroniche ha conosciuto un incremento costante nel nostro Paese.

Ma come funzionano, esattamente, questi dispositivi? Alla base c’è il riscaldamento di un liquido allo scopo di trasformarlo in vapore, che poi viene inalato durante lo svapo. Si tratta di un processo determinato da una resistenza alimentata da una batteria, con il liquido che è costituito da una miscela di aromi, glicole propilenico e glicerina vegetale. Sul mercato sono presenti anche soluzioni contenenti nicotina, con un quantitativi variabili che, nel rispetto della normativa vigente, non arrivano mai a superare i 20 mg/ml.

Cerchiamo ora di capire le ragioni stanno portando le e-cig ad affermarsi come un’alternativa di tendenza.

Guardando più nel dettaglio alle percentuali di crescita delle e-cig, è possibile notare che il 3,3% di ex fumatori di sigarette tradizionali adesso si avvale solo ed esclusivamente di e-cig, mentre il 4,4% di italiani utilizza entrambe le alternative.

Questi numeri riflettono un trend che evidenzia come sempre più consumatori preferiscano tecnologie innovative e alternative, che percepiscono come meno impattanti rispetto alle sigarette tradizionali. Naturalmente, per beneficiare al meglio di queste risorse è fondamentale effettuare una manutenzione corretta e regolare. Pulire il serbatoio, cambiare la resistenza quando necessario e ricaricare correttamente la batteria sono operazioni essenziali per preservare le performance del dispositivo.

Inoltre, le sigarette elettroniche sono particolarmente apprezzate perché consentono ai consumatori di evitare la combustione del tabacco e il suo odore persistente, ma offrono una vasta gamma di opzioni personalizzabili, dai gusti dei liquidi ai design dei dispositivi stessi.

Allo stesso tempo, le e-cig vengono considerate una valida alternativa che risponde ai bisogni di una fetta di consumatori intenzionata anche a ridurre i ridurre i rischi associati al fumo.

Il trend in crescita delle sigarette elettroniche offre nuove opportunità di business, soprattutto per chi è interessato ad aprire un negozio in franchising. Il settore delle sigarette elettroniche e dei liquidi per svapo offre margini di profitto interessanti, anche come attività complementare a un business già esistente.

Investire in questo mercato può significare intercettare una clientela giovane e fidelizzata, che apprezza la possibilità di personalizzare la propria esperienza di svapo. I vantaggi di un franchising risiedono nella possibilità di avere accesso a fornitori e prodotti di qualità e nella guida operativa fornita dal marchio. Per chi è interessato, la vendita all’ingrosso di sigarette elettroniche rappresenta una risorsa per iniziare a esplorare questo settore con il supporto di una realtà consolidata.

L’industria delle sigarette elettroniche sembra destinata a proseguirà la sua crescita, spinta dall’adozione sempre più diffusa di questi dispositivi.

Il settore si prepara quindi a un futuro in cui il trend dello svapo continuerà a diffondersi, offrendo nuove possibilità tanto ai consumatori quanto agli imprenditori che vogliono entrare in questo mercato in espansione.

Il trend rappresenterà quindi non solo un’opportunità commerciale, ma anche un cambiamento culturale nel modo di intendere il consumo di tabacco e nicotina.

