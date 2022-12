Sigep 2023: Frigomeccanica esporrà i nuovi arredi e tecnologie per gelateria

Dicembre 23, 2022

(Adnkronos) – Milano, 23 Dicembre 2022. Frigomeccanica, azienda leader nella produzione di arredi professionali e sistemi di refrigerazione commerciale per il settore horeca, esporrà i nuovi prodotti alla fiera internazionale Sigep 2023. Una grande occasione per scoprire innovazioni tecnologiche nel comparto delle vetrine gelato e l’arredo professionale per gelaterie.LEGGI IL COMUNICATO STAMPA

LO STAND FRIGOMECCANICA AL SIGEP 2023

Sigep è l’appuntamento professionale dedicato al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce. Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore. Frigomeccanica accoglierà tutti gli interessati alle novità di settore all’interno del Pad A7 Stand 039 .

FRIGOMECCANICA: INNOVAZIONE PER FOOD E HORECA

Anche per il 2022 Frigomeccanica si conferma azienda innovatrice per tecnologie di refrigerazione e design commerciale. La sua presenza all’evento internazionale HOST 2021 si è caratterizzata per la presentazione al grande pubblico di una serie di arredi per bar, pasticceria e gelateria di alto design. Nel comparto Food per macelleria, gastronomia e salumeria, le vetrine Hangar e Vik Carni hanno convinto il pubblico di visitatori grazie alle nuove tecnologie messe in campo. Per i pochi che non sono riusciti a partecipare all’evento Frigomeccanica ha realizzato un video e uno stand virtuale 3D dove è possibile vedere tutte le novità presentate in fiera.

SOSTENIBILITÀ E INDUSTRIA 4.0

Tutta la gamma prodotta dal gruppo è dotata di tecnologia 4.0 che consente la connessione in rete, il comando a distanza e la teleassistenza della casa per la risoluzione di eventuali problemi. I prodotti con tecnologia 4.0 permettono anche il recupero del credito d’imposta secondo le legge 178/2020 . Particolare attenzione viene prestata ai consumi e al rispetto ambientale, utilizzando gas ecologici di ultima generazione quali R290 , R744 (Co2).

DIVERSI MARCHI PER DIVERSI TARGET

La filiera di progettazione e produzione è 100% italiana, si svolge interamente all’interno degli stabilimenti Frigomeccanica con le migliori tecnologie industriali e impiega 160 persone. Vengono lavorati acciaio, metalli, legno, marmi e materiali compositi con raffinati centri di lavoro a controllo elettronico, dotati di tecnologia di ultima generazione 4.0 e con criteri di rispetto dell’ambiente , rispetto del sociale e governance sostenibile (ESG).Il gruppo produce nei propri stabilimenti di Teramo e Pesaro per il mercato Italiano e internazionale con i marchi Frigomeccanica e Stiltek: arredi bar componibili, moduli semilavorati da incasso, vetrine per pasticceria e gelateria. Anche con il brand Sifa, nello stabilimento di Pesaro, realizza i medesimi prodotti per gelateria panetteria e pasticceria che vengono però distribuiti su mercati differenti. Con il marchio Officine900 crea arredi su misura e, nell’ultimo periodo, è stato acquisito il marchio storico De Blasi di Fano, con progetti per un imminente rilancio nel settore arredo retail e ristoro delle aree di servizio.

FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 160 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

Secondo Andrea Pilotti, responsabile digital marketing del gruppo Frigomeccanica, in 50 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

Frigomeccanica

Arredi professionali per il settore Ho.Re.Ca e Food

Via del Progresso 10, Zona Ind.le

64023 Mosciano S.Angelo (TE)

Tel. 085 80793

email info@frigomeccanica.com

Sito web https://www.frigomeccanica.com/

Per info sul comunicato stampa:

AG MEDIA SRLS

agmediasrls@gmail.com