SIGEP 2024: Ministro Lollobrigida e Senatrice Spinelli visitano gli stand Frigomeccanica

(Adnkronos) – Rimini, 24 Gennaio 2024. In occasione del 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè che si sta svolgendo presso il polo fieristico di Rimini, il Ministro Francesco Lollobrigida e la Senatrice Domenica Spinelli hanno visitato gli stand di Frigomeccanica, azienda leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni d’arredo e refrigerazione per pasticceria, gelateria, bar e food.

La visita al SIGEP 2024 ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno del governo nel sostenere le aziende del comparto HORECA. Il Ministro Lollobrigida e la Senatrice Spinelli hanno potuto apprezzare le ultime innovazioni e soluzioni tecnologiche offerte da Frigomeccanica, un’azienda che per oltre 50 anni ha rappresentato un punto di riferimento nel settore per qualità e design.

Enzo Di Serafino, amministratore delegato di Frigomeccanica, partecipata da Invitalia e dal fondo Unigrains, ha personalmente guidato il Ministro e la Senatrice attraverso i vari stand dell’azienda, mostrando le diverse applicazioni e le tecnologie avanzate che contraddistinguono i prodotti Frigomeccanica.

Il Ministro Lollobrigida ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aziende come Frigomeccanica che non solo rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo, ma continuano a innovare e a contribuire in modo significativo al settore HORECA”.

La Senatrice Spinelli ha aggiunto: “Questa visita è stata un’ottima occasione per comprendere come l’innovazione e la qualità possono andare di pari passo nel nostro paese, portando il Made in Italy sempre più in alto sui mercati internazionali”.

La visita si è conclusa con un ringraziamento ai dirigenti di Frigomeccanica per il loro impegno nell’eccellenza e nell’innovazione, e con l’augurio di un futuro sempre più prospero e all’avanguardia per l’azienda.

Il SIGEP si propone di essere non solo una vetrina per le ultime novità e tendenze del settore, ma anche un luogo di incontro, scambio e aggiornamento professionale. L’evento si impegna a promuovere l’eccellenza, l’innovazione e la qualità nell’arte della produzione dolciaria, della panificazione e della caffetteria, evidenziando le abilità artigianali e l’importanza della sostenibilità.

Durante il SIGEP, i visitatori possono partecipare a una varietà di attività, che includono:

•Esposizioni e Dimostrazioni: Espositori da tutto il mondo presentano le loro ultime creazioni, attrezzature e tecnologie. Ci sono dimostrazioni dal vivo da parte di maestri pasticceri, gelatieri e panificatori.

•Concorsi e Premi: Il SIGEP ospita diversi concorsi di prestigio, dove i migliori professionisti del settore si sfidano in gare di abilità e creatività.

•Conferenze e Seminari: Esperti e leader di settore conducono incontri e dibattiti su temi come le nuove tendenze di mercato, le tecniche innovative, la sostenibilità e le sfide future del settore.

•Networking e Incontri B2B: Momenti dedicati all’incontro tra professionisti del settore per creare opportunità di business e collaborazioni.

Il SIGEP è un evento internazionale che attira visitatori professionali, imprenditori, buyer, chef, pasticceri, gelatieri, panificatori e baristi da tutto il mondo. È anche un’occasione per studenti e appassionati di acquisire conoscenze e ispirazione. Questo evento ha un impatto significativo non solo sul settore HORECA ma anche sull’economia locale e nazionale. Favorisce lo scambio culturale e commerciale, stimola l’innovazione e contribuisce alla crescita professionale dei partecipanti.

Nel panorama dell’industria dell’arredamento per il settore Horeca e Food, Frigomeccanica emerge come una realtà di primo piano, grazie alla sua storia di successo e innovazione costante. Fondata nel 1973, l’azienda ha saputo evolversi diventando un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di alta qualità nell’ambito dell’arredamento di bar, vetrine per gelaterie, pasticcerie, negozi alimentari, gastronomie, panetterie e per gli spazi di ristorazione in generale.

Operando sotto i prestigiosi marchi di Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar, il gruppo ha consolidato la sua posizione di leader grazie all’impiego di tecnologie avanzate e macchinari all’avanguardia. Questo impegno nell’innovazione tecnologica ha permesso di offrire prodotti distintivi per qualità e competitività, riconosciuti sia sul mercato nazionale che internazionale.

Il successo di Frigomeccanica si basa anche sulla sua posizione strategica: gli stabilimenti di produzione, situati nel cuore dell’Italia in provincia di Teramo, sfruttano efficacemente la vicinanza agli snodi autostradali A14-A24. Occupando una superficie di oltre 40.000 mq e con un team di 160 dipendenti, l’azienda è in grado di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La direzione di Frigomeccanica, guidata dall’amministratore delegato Enzo di Serafino, ha sempre puntato sulla ricerca tecnologica e sull’innovazione estetica. Questo approccio ha permesso all’azienda non solo di distinguersi ma anche di definire nuovi standard nel settore. La partecipazione di società importanti come Invitalia e il fondo Unigrains testimonia la solidità finanziaria e la fiducia nel futuro di Frigomeccanica.

Celebrando i suoi 50 anni, Frigomeccanica guarda con orgoglio al proprio percorso storico e si proietta con ottimismo verso nuove sfide e traguardi. La competenza acquisita, unita alla capacità di innovare e adattarsi, conferma il ruolo di Frigomeccanica come leader indiscusso e punto di riferimento per il settore Horeca e Food, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Questo mezzo secolo di esperienza rappresenta non solo un traguardo ma anche un punto di partenza per nuove avventure e successi, alimentati dalla passione per l’eccellenza e dal desiderio di continuare a essere un esempio di qualità e innovazione nel mondo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Sito web: https://www.frigomeccanica.com/

Email: info@frigomeccanica.com