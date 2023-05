Signoretto (Logistock Italia Srl): “Competenze ed anni di esperienza per trasportare il marmo italiano in tutto il mondo”

Maggio 17, 2023

(Adnkronos) – L’azienda, che ha sede in Valpolicella, ha elaborato tecniche e strumenti per l’imballaggio e la movimentazione dei materiali

Verona, 17 maggio 2023. Il settore lapideo rappresenta un’eccellenza del Made in Italy: marmi e ceramiche prodotti nel nostro Paese sono richiesti da clienti di tutto il mondo. Fondamentale, quindi, è l’aspetto della movimentazione di queste merci, che risultano tanto pesanti quanto fragilissime. Non è un caso, quindi, che ad occuparsi di questo passaggio siano aziende altamente specializzate, che mettono a frutto l’esperienza accumulata in anni di lavoro. “Per muovere e trasportare, anche per migliaia di chilometri, marmi e ceramiche tanto preziosi quanto delicati è necessario utilizzare tecniche specifiche, spesso studiate direttamente da noi mettendo a frutto i tentativi e le sperimentazioni fatti nel tempo” racconta Ylenia Signoretto, titolare insieme al fratello Dimitri di Logistock Italia Srl, società con sede in Valpolicella, in provincia di Verona, specializzata nella logistica del settore lapideo.

Del resto, trattando materiali tanto preziosi, non si possono commettere passi falsi. “I clienti acquistano i materiali e li affidano a noi sia per consegnarli e ritirarli dalle società che si occupano della lavorazione sia per farli arrivare alla loro destinazione finale. Danneggiarli durante il trasporto significherebbe vanificare il lavoro dell’intera catena, con chiari danni economici per tutti” aggiunte l’imprenditrice, sottolineando con orgoglio gli standard di qualità raggiunti: “Non possiamo garantire al 100% che la merce arriverà a destinazione in perfette condizioni, non sarebbe realisticamente possibile. Ma al 97% sì”.

Alla base di tanta sicurezza c’è l’esperienza. “È innanzitutto importante conoscere i materiali per poterli trattare al meglio – spiega Dimitri Signoretto – Servono imballaggi speciali e si utilizzano strumenti e tecniche inventati direttamente da noi per risolvere problematiche concrete”. Qualche esempio? La macchina che consente di porre in verticale le sottilissime lastre di ceramica trasportate in posizione orizzontale, la conservazione delle stesse lastre in rastrelliera nel magazzino e la scelta, a seconda delle situazioni, di utilizzare catene o corde di canapa per muovere i pesanti blocchi di marmo.

Il tutto, chiaramente, non sarebbe possibile senza spazi e mezzi. “Alcuni clienti fanno arrivare i blocchi di marmo in container e ci chiedono di conservarli fino al momento di consegnarli all’impresa che li lavorerà – aggiunge – Siamo noi ad imballarli, trasportarli sul territorio con i nostri camion, e, a lavorazione finita, a prepararli per spedirli in qualsiasi parte del mondo”. Per un bagaglio di esperienze e conoscenze che si trasmettono di padre in figlio e consentono di portare ovunque i prodotti d’eccellenza del Made in Italy.

Contatti: https://www.logistockitalia.com/