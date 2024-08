Silhouettek, il dottor Osvaldo Catucci: “Biorisonanza, l’efficacia di un trattamento per il benessere della persona”

28 Agosto 2024

(Adnkronos) – Il direttore dei centri di Bari, Taranto e Monopoli spiega l’efficacia di un metodo basato sulle frequenze del corpo: “Sfruttando il principio di funzionamento di terapie come Tecar e Magnetoterapia, è possibile trattare qualunque tipo di patologia”

Bari, 28 agosto 2024. Allergie, intolleranze, artriti o semplici mal di testa sono aspetti molto comuni in tema di salute. Proprio per questo cure e soluzioni sono in costante aggiornamento, anche grazie all’utilizzo di tecnologie come la biorisonanza, la cui applicazione offre importanti risultati.

«Risultati ottenuti sfruttando lo stesso principio di funzionamento di terapie come la Tecar e la magnetoterapia», esordisce il dottor Osvaldo Catucci – direttore a Bari, Taranto e Monopoli del centro Silhouettek – il quale spiega le ragioni di efficacia della biorisonanza:

«I dati registrati da elettroencefalogramma ed elettrocardiogramma dimostrano come il nostro corpo è attraversato da correnti e che le cellule staminali, stimolate con le giuste frequenze, possono attivarsi per correggere malfunzionamenti dell’organismo».

Il riferimento è agli studi del dottor Carlo Ventura, cardiologo dell’Università di Bologna, che parla in proposito di medicina rigeneratrice o riparatrice.

«Parliamo di una metodica che rappresenta oggi un importante supporto alla medicina tradizionale – precisa Catucci – Un metodo grazie al quale siamo in grado di trattare qualunque tipo di patologia: dai disturbi del ciclo mestruale ai dolori articolari, dalla cefalea al morbo di Crohn», passando per trattamenti in grado di individuare ed eliminare anche allergie e intolleranze:

«Attraverso dei test individuiamo l’allergene e ne registriamo le frequenze, ricalibrandone l’intensità in modo da permettere alla persona di tornare a vivere e mangiare in maniera normale».

Una normalità che Silhouettek è in grado di restituire a tantissime persone in Italia e all’estero anche grazie ai percorsi studiati in tema di dimagrimento:

«Partendo dalla disintossicazione di reni, fegato e linfa, guidiamo la persona sia in presenza che a distanza, inviandole un chip o delle gocce in grado di attivare il trattamento, fornendo all’organismo le informazioni necessarie a metabolizzare i grassi. Il tutto mantenendo sempre un principio fondamentale: imparare a gestire gli alimenti che ci fanno ingrassare, insegnando a stare correttamente a tavola, riscoprendo anche un sano piacere del cibo».

Un’attenzione che, nel complesso, rivela professionalità e trasparenza in ogni problematica, a cui si aggiunge, in realtà come Silhouettek, la garanzia di un percorso accessibile a tutti, grazie alla disponibilità di un personale orientato all’ascolto e alla ricerca del benessere della persona.

Contatti:https://www.silhouettek.it/