Silvana Poli, Letteratura Passe-Partout: il Bestseller su come raggiungere il successo personale attraverso la letteratura

Gennaio 17, 2023

(Adnkronos) – Milano, 17.01.2023 – Affrontare i problemi di tutti i giorni e imparare a gestire le emozioni è sicuramente un obiettivo comune di moltissime persone. Quello che però molti non sanno è che si possono trovare strumenti di altissimo valore, per riscoprire pace e benessere interiore, attraverso un mezzo assolutamente gratuito: la letteratura. Tutto sta nel sapere esattamente come fare.

Per tutti coloro che desiderano stare bene e raggiungere il successo personale, esce oggi il libro di Silvana Poli “LETTERATURA PASSE-PARTOUT. Come Gestire Le Emozioni Per Affrontare Al Meglio I Problemi Di Tutti I Giorni Attraverso La Letteratura” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria vita, attraverso la letteratura.

“Il mio libro, attraverso alcuni testi della letteratura, parla dei diversi colori dell’animo umano, colori che si avvicendano nel quotidiano. Parlo di sentimenti e emozioni, di quelli che ci fanno stare bene e di quelli che ci mettono a disagio, e fornisco anche la chiave, il passe-partout, che apre la via d’uscita da quelle emozioni che rendono pesante la nostra vita” afferma Silvana Poli, autrice del libro. “Inoltre, grazie al lavoro del grande Dante Alighieri, svelo gli antidoti ai veleni che dilagano in noi, quando alcune emozioni tossiche ci invadono”.

Secondo l’autrice, il vero problema è la mancanza di fiducia. Se più persone decidessero di prendere la fiducia come compagna di vita, come lente attraverso cui guardare il mondo e le vicende della vita, tutto diventerebbe più semplice per loro e per chi li circonda. Come evidenziato chiaramente nel libro, tutti riuscirebbero a raggiungere il successo e a gestire le emozioni in modo costruttivo e non più distruttivo.

“Silvana Poli, in questo libro, ci conduce attraverso una bellissima scoperta” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Viaggiando nei corridoi della letteratura, l’autrice ha infatti scoperto delle porte nascoste che celano i segreti per la felicità e il benessere personale. Con il suo libro vuole condividere la chiave d’accesso a tali corridoi, il passe-partout che aprirà queste porte. Come sosteneva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, e l’autrice di questo libro ha deciso di dare il suo contributo a diffonderla”.

“Ho sempre seguito con curiosità il lavoro di Giacomo Bruno e quando ho deciso di scrivere questo libro mi è sembrato normale affidarmi a lui” conclude l’autrice. “Il suo team è molto presente e mi ha seguita nella definizione di tutto il progetto, dalle motivazioni agli obiettivi. Bruno Editore segue i suoi autori dall’inizio alla fine, ed è molto prezioso sentirsi sostenuti in ogni fase del progetto”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3WBjFXK

Prof.ssa Silvana Poli, nata a Rovereto nel 1967, sposa e madre di tre figli. La sua formazione inizia in ambito pedagogico, affronta poi studi umanistici e didattico musicali per sfociare infine nella formazione professionale per counselor e coach. Ha coltivato l’arte dell’insegnamento in tutte le età, dall’infanzia al mondo degli adulti fino alla terza età, cercando di veicolare il concetto di bellezza attraverso diverse discipline: dalla musica alla letteratura. Lavorando in ambito didattico, nel corso di un trentennio, ha approfondito le abilità di ascolto, di supporto e di sostegno alla motivazione con adolescenti e adulti. Attraverso il proprio libro mostra l’utilità della letteratura e fornisce ai lettori le chiavi per accedere ad un’inesauribile fonte di benessere. Sito web: www.silvanapoli.it – Canale YouTube TESTI DELLA LETTERATURA: https://www.youtube.com/channel/UCBAJrdROwiOSDSyO2e4iiUg – Podcast Letteratura Passe-partout: https://spotifyanchor-web.app.link/e/oQDHrojnLub

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it