Silvia Di Piazza: “I tappeti artigianali sono vere forme d’arte, non solo complementi d’arredo”

Giugno 27, 2023

(Adnkronos) – Nel suo laboratorio di Comeglians, tra i monti della Carnia, realizza tappeti unici e irripetibili con la tecnica Hand Tufting. Anche in collaborazione con architetti, interior designer, negozi di arredamento e brand del lusso

Udine, 27 giugno 2023.Realizzati artigianalmente con la tecnica Hand Tufting, utilizzando solo pregiati filati naturali, personalizzabili con misure e disegni propri, 100% Made in Italy. I tappeti realizzati da Silvia Di Piazza nel suo laboratorio di Comeglians, tra i monti e i paesaggi incontaminati della Carnia, sono una vera e propria forma d’arte contemporanea, non solo un complemento d’arredo. Nelle tinte vivaci, nella creatività e nella cura rispecchiano la luminosità e l’estro della loro autrice che ha scoperto questa passione un po’ per caso e ora vuole tramandarla; oggi le sue opere sono richieste da marchi del lusso, architetti, arredatori, interior designer, ma anche da privati che vogliono arredare casa con tappeti inimitabili. Si trovano in ville, studi e case di lusso persino a Beverly Hills ma anche in appartamenti più piccoli o in alcune scuole. “E’ meraviglioso – spiega Silvia Di Piazza – veder realizzato ogni singolo progetto, che si tratti di una mia idea, del disegno di un bambino o della bozza di un architetto. Mescolando tradizione artigianale e tecnologia, la tecnica Hand Tufting permette di comporre creazioni uniche. Ogni tappeto nasce in totale libertà oppure da una bozza su carta; quindi il disegno viene trasferito sul retro di un telo teso sui 3 enormi telai verticali del mio laboratorio. Grazie allo speciale trapano, i fili di lana vengono inseriti nel telo seguendo il disegno e i colori previsti. Alla fine il retro del telo viene rivestito con uno strato di lattice in gomma naturale, mentre il lato frontale del tappeto va tagliato e rasato”.

Gli scarti della lavorazione non vengono buttati ma riciclati per quadri, arazzi o tutto ciò che suggerisce la fantasia. Grazie alla maestria di alcune ragazze di Napoli, inoltre, diventano cappellini indossati anche da personaggi noti, come la cantante Madonna. Da un anno e mezzo Silvia Di Piazza organizza corsi di 5 giorni nel suo laboratorio per imparare la tecnica Hand Tufting, “Per molti – continua Silvia – si tratta di una vera e propria esperienza terapeutica, che occupa le mani e libera la mente, immersi nella natura di Comeglians. Arrivano pensando di non essere in grado e vanno via soddisfatti portandosi dietro il loro tappeto artigianale”.

Silvia Di Piazza porta avanti progetti per insegnare l’arte nelle scuole di ogni ordine e grado (“i più piccoli sono i più spontanei, non pongono limiti alla creatività” osserva).

Per informazioni si può consultare il sito http://www.silviadipiazza.com/

Contatti:http://www.silviadipiazza.com/