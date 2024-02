Silvia Sansonno, Biomedical Center: “Esami legati alla fertilità. Aumenta la cultura della prevenzione”

Febbraio 22, 2024

(Adnkronos) – La direttrice del laboratorio di analisi nel Barese racconta della sempre maggiore difficoltà a concepire figli: “Patologie, stili di vita, scelte in età sempre più avanzata. Molte le cause. Ma una buona diagnosi aiuta a capire problematiche e percorsi da affrontare”

Bitonto (Ba), 22 febbraio 2024.Il tema della natalità è ormai stabilmente al centro del dibattito sociale. Il calo delle nascite è un dato la cui evidenza si rafforza ogni anno di più, provocando riflessioni politiche ed economiche sulle prospettive della società.

La problematica, però, al di là delle statistiche, ha delicati risvolti individuali, specie nella vita di coppia, come spiega la dottoressa Silvia Sansonno, direttrice a Bitonto (Bari) del laboratorio analisi Biomedical Center:

«Il fatto che si facciano sempre meno figli non è un dato liquidabile con scelte di vita o semplici calcoli di economia familiare. Anzi, negli ultimi anni sono sempre di più le coppie che si rivolgono a noi per esami legati alla fertilità».

Stili di vita, patologie, scelte che maturano in età sempre più avanzata. Sono diverse le cause che portano alla difficoltà nella procreazione. Difficoltà che sono sempre esistite. Ma la differenza rispetto al passato è il modo con il quale si affronta la questione:

«C’è stato un importante cambiamento culturale sul tema. Oggi la prevenzione è diventata un valore fondamentale. Per questo, in merito alla fertilità, sono aumentate tantissimo le richieste di esami per valutare la predisposizione alla maternità, paternità o fecondazione assistita».

Una maggiore consapevolezza, dunque, che però non toglie l’elemento più difficile da gestire: la fragilità emotiva di chi non riesce ad avere figli e sceglie di intraprendere complesse terapie.

«Il nostro lavoro – spiega la Sansonno – deve avere alla base un’empatia che accompagni le persone in un percorso di analisi prima durante e dopo la terapia. Se da un lato il nostro è un supporto al lavoro che intraprenderanno medici e specialisti, spesso un laboratorio di analisi è il primo luogo al quale una persona si rivolge per affrontare certe problematiche e la sensibilità nell’accoglienza diventa fondamentale».

Una sensibilità che ha permesso a realtà come Biomedical Center di diventare un importante punto di riferimento per tantissime coppie:

«La nostra realtà esiste dal 1980. Parliamo di un laboratorio che, come tutti gli altri, effettua qualsiasi tipo di analisi. Negli ultimi anni, però, la sempre maggiore richiesta di esami associati alla fertilità ci ha fatto comprendere come il tema stesse diventando centrale nelle vite di molte persone. Aiutarle a comprendere cosa succede al proprio corpo, in alcuni casi dare riscontro di patologie che, dopo una semplice cura, ripristinano il set ormonale favorevole alla riproduzione. Per noi non si tratta soltanto di un servizio scientifico, ma anche sociale».

Il tutto in una dimensione che sposa professionalità e trasparenza nel rapporto con la persona, la quale è al centro di un processo in costante aggiornamento:

«È un altro aspetto fondamentale del nostro mestiere – conclude la Sansonno – Essere all’avanguardia nell’applicazione delle più moderne tecnologie, permette di ottimizzare la diagnostica in ogni campo, offrendo risposte precise e accurate. Presupposti fondamentali per la giusta cura».

www.biomedicalcentersrl.it