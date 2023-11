Silvia Speranza nuovo Regional Vice President di Appian Italia Leader esperto per guidare la crescita del business e promuovere l’innovazione nel mercato italiano attraverso la piattaforma Appian

Novembre 2, 2023

MILANO, 2 novembre 2023/PRNewswire/ — Appian (Nasdaq: APPN) annuncia la nomina di Silvia Speranza a Regional Vice President di Appian Italia. Nella sua nuova posizione sarà responsabile della crescita del business e dello sviluppo di nuovi clienti nel mercato italiano, con l’obiettivo di promuovere la competitività, la produttività e l’efficienza delle organizzazioni italiane tramite l’implementazione di applicazioni basate sulla Appian AI Process Platform.

In Italia, il mercato dell’AI nel 2022 ha raggiunto i 500 milioni di euro, con una crescita del 32% in un solo anno, di cui il 73% commissionato da aziende italiane (365 milioni di euro) e il 27% rappresentato da esportazioni di progetti (135 milioni di euro). Ad oggi il 61% delle grandi aziende italiane ha già avviato almeno un progetto AI, il 10% in più rispetto a cinque anni fa, e tra queste il 42% ne ha già avviato più di uno*.

Appian ha recentemente annunciato la propria strategia e roadmap per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella propria Appian AI Process Platform, che mette a disposizione una private AI sicura e affidabile per proteggere i dati dei clienti e rende, al contempo, disponibili nuove funzionalità, basate sull’IA generativa, che facilitano il compito degli sviluppatori, oltre a casi d’uso di IA concreti che democratizzano sempre di più l’accesso all’AI in contesti di immediata fruizione.

In Italia, Appian ha supportato Poste Italiane nel ridurre i tempi di gestione da oltre 30 giorni a soli 8 giorni, con un miglioramento del 70% nell’efficienza produttiva. Iccrea Cooperative Banking Group è stata in grado di sviluppare 13 applicazioni bancarie aziendali in un solo anno grazie alla piattaforma low-code di Appian. Inoltre, il Comune di Milano – grazie ad Appian – ha realizzato in meno di due mesi una app per aiutare i cittadini a ottenere i permessi di sosta in città più velocemente e dal proprio cellulare.

“Sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e ho sempre considerato prioritario l’obiettivo di aiutare i nostri clienti, insieme ai business partner di riferimento, nel loro percorso di trasformazione e crescita, contribuendo all’innovazione e alla competitività. In questa direzione le soluzioni Appian rappresentano la scelta vincente per la digital transformation delle aziende Italiane”, ha commentato Silvia Speranza. “Stiamo vivendo un momento molto delicato per il futuro del nostro Paese ed è oggi fondamentale semplificare processi, metodi, e flussi lavorativi in modo tale da impattare positivamente sulla vita quotidiana degli utenti e delle persone, e contestualmente consentire uno sviluppo del business rapido ed efficiente”.

Silvia Speranza vanta una lunga esperienza nel panorama ICT, sia nel segmento system integration sia nella gestione del business italiano per aziende multinazionali in ambito ECM e BPM. Silvia ha iniziato la sua carriera professionale nel 2004 in Accenture dove ha partecipato a progetti di transformation nell’area Operations per aziende italiane e straniere, prevalentemente del settore delle telecomunicazioni. Successivamente ha gestito il mercato italiano per Alfresco (oggi Hyland) con responsabilità della gestione dei progetti in ambito PA in ambito locali e nazionali.

In Appian dal 2018 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella gestione e sviluppo di vari settori di mercato in Italia.

Silvia Speranza ha conseguito una laurea magistrale con lode in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

*Dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence 2023 della School of Management del Politecnico di Milano

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

