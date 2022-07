Simonetta Sanna, estetista professionista: “Cresce il bisogno di benessere per le persone, il mondo dell’estetica aiuta a risolvere gli inestetismi e ritrovare sé stessi”

Luglio 15, 2022

(Adnkronos) – La responsabile del centro per il benessere di Ghilarza racconta l’importanza della cura del corpo per il benessere generale della persona

Ghilarza (OR), 15 luglio 2022. Cresce il desiderio di benessere per gli italiani. Dopo anni difficili e stress accumulato, sono sempre più le persone che si rivolgono ai centri estetici per la cura del proprio corpo, alla ricerca di una serenità interiore che, spesso, scaturisce proprio dalla risoluzioni di inestetismi o piccole problematiche fisiche gestibili rivolgendosi agli esperti del settore. “Corpo e mente vanno di pari passo: i fastidi legati agli inestetismi o a certe problematiche vanno a riflettersi sulla quotidianità”, ricorda Simonetta Sanna, estetista professionista di Ghilarza e responsabile di un centro per la cura del benessere. Come sottolineato dall’estetista, gli ultimi due anni sono stati particolarmente duri e complicati, motivo per il quale la figura dell’estetista diventa fondamentale per migliorare lo stato fisico e mentale. Ma come? “Dall’acne alla salute dei piedi, dalla cellulite alla sensibilità cutanea, passando per peluria e contratture muscolari, i centri estetici possono essere d’aiuto per riprendere un percorso di serenità e bellezza”, commenta la responsabile del centro specializzato di Ghilarza. Simonetta Sanna ha ideato una struttura capace di rispondere alle molteplici esigenze del suo pubblico di riferimento, con clientela non solo adulta ma spesso composta anche da anziani e bambini. “Perché certi problemi accomunano tutte le fasce d’età. Pensiamo alla salute dei piedi, organo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Calli, duroni e unghie con malformazioni — afferma l’estetista — possono letteralmente rovinare la vita di chi soffre di questi inestetismi, ma con i trattamenti esistenti possono essere curati”. Così come è possibile curare l’acne, la cellulite, la sensibilità cutanea. “Per questo è necessario rivolgersi ai centri specializzati, dotati dei macchinari più efficaci e capaci di orientare la clientela verso prodotti professionali”, segnala la responsabile del centro di Ghilarza. I centri estetici possono essere risolutivi per inestetismi e altre problematiche, un supporto per chi va alla ricerca di benessere, trovando nei professionisti come Simonetta Sanna un valido aiuto per trovare la corretta forma fisica e la serenità perduta.

