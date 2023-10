Simpleview e City Destinations Alliance annunciano i vincitori del VivaCITY Challenge alla Conferenza autunnale di CityDNA a Valencia

Ottobre 6, 2023

VALENCIA, Spagna, 6 ottobre 2023 /PRNewswire/– Simpleview e City Destinations Alliance (CityDNA) hanno presentato con orgoglio i vincitori del VivaCITY Challenge alla Conferenza autunnale di CityDNA in Valencia, Spagna: Helsinki Partners e Turismo Torino e Provincia.

Il Presidente di CityDNA, Petra Stušek, esprime l’importanza del momento dicendo: “A quasi sette mesi dall’annuncio iniziale e dopo aver sentito parlare di tutte le entusiasmanti destinazioni delle città candidate, siamo qui coi due vincitori. Desidero sottolineare il loro coraggio e dare loro il merito per l’impegno profuso in questo sfidante processo di 3 anni. Il loro ruolo va oltre le rispettive città, includendo un impatto globale sul settore turistico, promuovendo un cambiamento positivo”.

Helsinki Partners ha partecipato a VivaCITY Challenge perché era “seduto su una montagna di dati” e desidera diventare la città più sostenibile al mondo.

Turismo Torino e Provincia è stata una candidata entusiasta per VivaCITY Challenge perché ritiene che “coloro che lavorano nel turismo debbano innanzitutto cercare di rendere felici la popolazione locale”.

Il VivaCITY Challenge è un progetto triennale finanziato e creato per dare alle organizzazioni di destination marketing (DMO) l’opportunità di co-creare una strategia trasformativa olistica, concisa e tangibile, col supporto dei seguenti esperti globali nello sviluppo e nell’implementazione delle destinazioni turistiche:

“Il VivaCITY Challenge è stato un processo così entusiasmante per tutti i soggetti coinvolti”, ha dichiarato Ryan George, CEO di Simpleview. “Questa sfida è stata creata per dimostrare il nostro impegno nei confronti del settore turistico offrendo qualcosa di sostanziale e duraturo. Non vedo l’ora di sapere di più su come le destinazioni vincenti si trasformeranno nei prossimi tre anni “.

Flavie de Bueil, Chief Operating Officer di CityDNA, ha riconosciuto il difficile processo di selezione: “Ogni destinazione aveva storie così interessanti e siamo entusiasti di istituire un laboratorio di apprendimento per tutti i membri di CityDNA, per condividere le preziose informazioni e i risultati di Helsinki e Torino”.

Le seguenti finaliste sono state riconosciute e ringraziate per aver condiviso presentazioni straordinarie per VivaCITY Challenge:

Queste città sono state tutte invitate a diventare città peer per tutta la durata dei progetti. Testeranno e miglioreranno i processi e gli strumenti sviluppati da VivaCITY Challenge, in modo che questi ultimi diventino scalabili e utili per tutte le città.

Continuate a seguirci per condividere gli aggiornamenti sul progetto VivaCITY in occasione dei prossimi eventi CityDNA, inclusa la Conferenza internazionale CityDNA. Helsinki Partners e Turismo Torino e Provincia condivideranno i progressi del progetto, ispirando un’ulteriore trasformazione per quanto riguarda lo sviluppo delle destinazioni turistiche.

Informazioni su SimpleviewSimpleview è un fornitore leader a livello mondiale di CRM, CMS, progettazione di siti web, servizi di marketing digitale e data insight per convention bureau, location, enti turistici, organizzazioni di marketing di destinazione (DMO) e attrazioni. L’azienda impiega personale in tutto il mondo, servendo clienti di ogni dimensione tra cui piccole città, capitali mondiali, destinazioni fieristiche e Paesi in diversi continenti.

Informazioni su City Destinations Alliance (CityDNA)CityDNA è una rete di condivisione delle conoscenze per città e regioni urbane, le quali lavorano per sfruttare il potenziale dell’economia del turismo. La nostra visione è che tutte le città europee prosperino come luoghi straordinari in cui vivere, lavorare, incontrarsi ed esplorare. In qualità di comunità di professionisti, la nostra filosofia è di essere sempre curiosi e lungimiranti, condividere la nostra ispirazione e non smettere mai di imparare. Citydestinationsalliance.eu

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1993346/SIMPLEVIEW.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/simpleview-e-city-destinations-alliance-annunciano-i-vincitori-del-vivacity-challenge-alla-conferenza-autunnale-di-citydna-a-valencia-301949530.html