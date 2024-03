Sinergie Edizioni e 3D Edizioni avviano una partnership strategica dedicata all’informazione per il settore immobiliare

26 Marzo 2024

(Adnkronos) – L’accordo prevede lo sviluppo di nuovi format e rafforza il presidio delle società nell’ambito digitale, della carta stampata, della produzione video e degli eventi.

Milano, 26 marzo 2024 – Sviluppare la presenza nei settori di riferimento, avviare progetti comuni, diversificare format e pubblico. Sono queste le parole chiave alla base della convergenza di interessi tra Sinergie Edizioni e 3D Edizioni.

Il settore immobiliare dei servizi, a partire dall’ultimo miglio della mediazione immobiliare e salendo fino ai gestori professionali e agli investitori specializzati, necessita di maggiore connessione, visibilità qualificata e occasioni di networking sinergico. Mentre 3D Edizioni, guidata da Vittorio Zirnstein, garantisce una consolidata presenza digitale attraverso la testata giornalistica Requadro.com (e Re2bit.com per il PropTech), Sinergie Edizioni realizza il magazine cartaceo SINERGIE – Persone, opinioni e tendenze dell’immobiliare italiano, organizza l’omonimo evento annuale giunto alla settima edizione, produce video e podcast in uno studio di registrazione proprietario. L’accordo attribuisce a Sinergie Edizioni una quota del 20% in 3D Edizioni, che mantiene l’autonomia gestionale e operativa e, in cambio, 3D Edizioni riceve una partecipazione del 6,7% in Sinergie Edizioni. Questa operazione si configura come una fusione di valori, visioni e competenze. Entrambe le società condividono infatti un impegno comune verso la divulgazione, l’innovazione e la creazione di valore per la filiera immobiliare dei servizi.

Carla Migliardi, CEO di Sinergie Edizioni, ha dichiarato: “Siamo felici di coinvolgere Vittorio Zirnstein e la sua società come partner del nostro crescente ecosistema divulgativo. Questa alleanza rappresenta un passo significativo verso il comune obiettivo di creare un polo editoriale importante, che ci aiuterà ad esplorare nuovi scenari e a cogliere molteplici opportunità”. Vittorio Zirnstein, CEO di 3D Edizioni, commenta così l’operazione: “La partnership con Sinergie Edizioni rappresenta l’occasione di ampliare la portata della nostra attività e di beneficiare di una forte reciprocità, mantenendo al contempo identità e missione editoriale. Sono fiducioso che questa collaborazione aprirà nuove strade per un successo condiviso”. Ai CEO delle società si aggiunge Gerardo Paterna, Operation Manager di Sinergie Edizioni: “Si tratta di un segnale positivo per il settore che da oggi avrà maggiori opportunità di comunicazione utilizzando più strumenti e arricchendo il pubblico di riferimento. La divulgazione resta la nostra missione, per questo non escludiamo ulteriori partnership di valore”.

Informazioni per la stampa: Sinergie Edizioni srl team@sinergie.re | 3D Edizioni srl info@requadro.com

Sinergie Edizioni srl è una società di servizi che opera in ambito consulenziale, editoriale ed eventistico, con un focus sul settore immobiliare. www.sinergie.re

3D Edizioni srl è una società editoriale che detiene la testata giornalistica multimediale e indipendente Re²

(Requadro), che pubblica contenuti giornalistici e informativi di qualità attraverso il sito www.requadro.com