SIPS A BARCELLONA È IL NO.1 NELLA NUOVA CLASSIFICA THE WORLD’S 50 BEST BARS 2023

Ottobre 18, 2023

– SINGAPORE, 17 ottobre 2023 /PRNewswire/ — La lista dei The World’s 50 Best Bars 2023, sponsorizzata da Perrier, è stata rivelata a Singapore martedì 17 ottobre. La premiazione, che si è tenuta per la prima volta in Asia, celebra l’eccellenza nel settore internazionale dei cocktail.

Situato nel cuore di Barcellona, il nuovo No.1, Sips, combina un design elegante con tecniche all’avanguardia per creare una divertente “drinkery house” a cura di Simone Caporale e Marc Álvarez. Traendo spunto dalle lezioni della loro illustre carriera – Caporale è stato una metà del duo creativo che ha portato l’Artesian di Londra al titolo di The World’s Best Bar per ben quattro volte, mentre Álvarez ha trascorso quasi un decennio presso il rivoluzionario gruppo di ristoranti elBarri di Ferran e Albert Adrià – il loro approccio rivoluzionario alla mixologia creativa brilla in innovativi cocktail haute couture a prezzi prêt-à-porter.

Altri bar votati tra i primi cinque sono Double Chicken Please (No.2) di New York, Handshake Speakeasy (No.3) di Mexico City, Paradiso (No.4) di Barcellona e Connaught Bar (No.5) a Londra. L’elenco completo può essere visualizzato qui.

William Drew, Director of Content per 50 Best, ha dichiarato: “Traducendo senza problemi l’innovazione contemporanea e la precisione tecnica in un divertente programma di cocktail, il tutto accompagnato dalla più accogliente ospitalità, Sips dimostra di essere un più che meritevole vincitore del titolo di The World’s Best Bar. Facciamo i nostri complimenti a ciascun bar nella lista per l’illustre risultato raggiunto. Abbiamo visto ancora una volta aumentare il numero di città rappresentate e speriamo che ciò faccia scattare la voglia di viaggiare per gli amanti dei cocktail di tutto il mondo”.

Registrazione e accesso al centro media:https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2250050/50Best.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2240445/50_Best_Bars_2023_Logo.jpgPDF – https://mma.prnewswire.com/media/2250059/50Best_PDF.pdf

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sips-a-barcellona-e-il-no1-nella-nuova-classifica-the-worlds-50-best-bars-2023-301959454.html