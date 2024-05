Şİşecam investirà 114 milioni di dollari in tre nuove linee di vetro rivestito

10 Maggio 2024

10 maggio 2024 – Şişecam, player internazionale nel settore del vetro e dei prodotti chimici, ha comunicato la decisione di investire 114 milioni di dollari in tre nuove linee di produzione di vetro rivestito. Queste strutture all’avanguardia, che avranno una capacità complessiva di quasi 20 milioni di metri quadrati, saranno situate in Italia, Turchia e Bulgaria.Con questi investimenti, Şişecam si propone di soddisfare la crescente domanda di vetro rivestito nel settore del vetro piano. La società intende rafforzare la propria competitività potenziando l’efficienza operativa e diversificando la sua gamma di prodotti. Inoltre, Şişecam ha l’obiettivo di incrementare la percentuale di prodotti a valore aggiunto nella sua produzione complessiva.

Come parte degli investimenti previsti per l’inizio delle attività nel 2025, Şişecam investirà in una linea di vetro rivestito con una capacità annua di 6,5 milioni di metri quadrati presso il suo stabilimento di vetro piano nel Nord Italia. In aggiunta, la Società prevede di investire in una linea di vetro rivestito con una capacità annua di 7 milioni di metri quadrati presso il suo impianto di produzione di vetro piano in costruzione a Tarso, in Turchia.Şişecam finanzierà anche una linea con una capacità annua di 6 milioni di metri quadrati presso il suo stabilimento di vetro piano in Bulgaria. A livello globale, questi investimenti, per un totale di 114 milioni di dollari (compreso il fabbisogno di capitale circolante), porteranno il numero totale di linee di rivestimento del vetro di Şişecama sette.L’obiettivo è quello di aumentare l’attuale capacità di Şişecam nel settore del vetro rivestito, che attualmente è di circa 22 milioni di metri quadrati in base a un mix medio di prodotti su quattro linee diverse, a circa 42 milioni di metri quadrati tramite questi investimenti strategici e strutturali.

Il Prof. Dr. Ahmet Kirman, Presidente e membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam, ha commentato la nuova decisione di investimento affermando: “Ogni investimento strategico che effettuiamo migliora la nostra capacità di crescere e progredire. Questa decisione, volta a soddisfare la crescente domanda di vetro rivestito nel settore del vetro piano, rappresenta una tappa significativa di questo percorso. Con questa iniziativa, la capacità produttiva di Şişecam per il vetro rivestito raddoppierà. Oltre a rafforzare la nostra leadership nel mercato del vetro architettonico in Turchia, faciliterà il nostro accesso a una più ampia base di clienti a livello globale, con una maggiore competitività. Questi investimenti aumenteranno la quota di prodotti di alto valore all’interno del nostro volume di produzione totale e incrementeranno il nostro portafoglio prodotti. Inoltre, gli investimenti permetteranno a Şişecam di gestire in modo più flessibile la sua catena di fornitura, con un conseguente aumento dell’efficienza operativa”.

Şişecam in Italia

“In qualità di maggiore investitore turco in Italia, abbiamo attività produttive sul territorio nazionale dal 2005. Şişecam contribuisce all’economia italiana con prodotti di valore aggiunto, opportunità di lavoro ed esportazioni. Siamo lieti che il valore aggiunto che apportiamo all’economia del Paese sia riconosciuto e apprezzato”, ha dichiarato il Prof. Dr. Ahmet Kirman. Presidente e Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam.

Nel 2005 Şişecam è entrata in Italia acquisendo il 50% di Chromital e nel 2011 è diventata l’unico azionista della società. In seguito, Şişecam ha acquisito lo stabilimento Sangalli Vetro di Porto Nogaro e con questo investimento è diventata il maggior produttore di vetro piano in Europa. Nel 2018, Şişecam ha effettuato il suo secondo investimento nel settore del vetro piano con l’acquisizione dello stabilimento Sangalli Vetro di Manfredonia.

Infine, nel 2022, Şişecam ha acquisito il produttore di materiali refrattari Refel, diventando il principale produttore nel settore in Italia.

Dopo aver completato l’acquisizione dello stabilimento di Manfredonia, Şişecam lo ha ristrutturato e riattivato nel tempo record di un anno e oggi lo stabilimento produce 190 mila tonnellate di vetro laminato e rivestito all’anno. Lo stabilimento di Manfredonia di Şişecam, il più grande produttore di vetro architettonico in Italia, utilizza il porto di Manfredonia per l’approvvigionamento delle materie prime e per le operazioni di trasporto del vetro. In questo stabilimento Şişecam impiega 204 persone.

Şişecam

Şişecam è stata fondata nel 1935 con la missione di sviluppare l’industria del vetro in Turchia in linea con la visione del noto leader del Paese Mustafa Kemal Atatürk. Oggi, Şişecam è uno dei maggiori player globali nei settori del vetro e dei prodotti chimici. Şişecam è l’unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro: vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente, Şişecam è tra i primi due produttori mondiali di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano. È inoltre uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e leader mondiale dei prodotti chimici a base di cromo. Şişecam gestisce attualmente impianti di produzione situati in Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Şişecam, che punta con decisione verso l’obiettivo di diventare uno dei primi 3 produttori al mondo nei suoi principali rami di attività, con risorse umane competenti e tecnologie avanzate, sta costantemente trasformando la sua infrastruttura e la sua cultura digitale,per prepararsi ad affrontare le sfide future.Şişecam, che vanta 88 anni di esperienza, oltre 24 mila dipendenti, attività produttive in 14 Paesi su quattro continenti e una rete di vendita in oltre 150 Paesi, continua il suo percorso di crescita, in linea con la sua strategia “Global Excellence” e con un approccio inclusivo che sostiene lo sviluppo dell’intero ecosistema aziendale. Şişecam si fa carico della responsabilità di proteggere il pianeta, migliorare la società e trasformare la vita con la sua strategia CareForNext, che si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Şişecam utilizza tutta la sua esperienza e le sue competenze per promuovere lo sviluppo sostenibile in ogni suo aspetto. https://www.sisecam.com.tr/it